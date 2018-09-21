بلماضي سيشرف على تدريب المنتخب الوطني المحلي

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي اليوم الجمعة بالجزائر، أن العارضة الفنية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين ستسند للناخب الوطني جمال بلماضي

وأكد المسؤول الأول على الاتحادية في لقاء مع الإذاعة الوطنية أن: بلماضي قد أبدى شخصيا رغبته في الإشراف على منتخب المحليين، وهو يعتزم إقامة تربصات دورية تمكنه من معاينة العناصر التي سيتم انتقاؤها من خلال متابعة مقابلات البطولة الوطنية بشكل متواصل"

وستستهل تشكيلة المنتخب المحلي قريبا تصفيات بطولة إفريقيا لهذه الفئة المقررة لسنة 2020، علما أن المنتخب الوطني لم يسجل سوى مشاركة واحدة في هذه المنافسة التي انطلقت سنة 2010.وبخصوص المنتخب الوطني الأول، اعتبر زطشي أن:" لمسة بلماضي ستظهر بعد خمسة تربصات، مبديا بالمناسبة تفاؤله بمستقبل الخضر تحت قيادة بلماضي وطاقمه، واصفا هذا الطاقم "بالمحترف جدا"

وبخصوص المقابلتين المقبلتين للخضر ضد البنين لحساب الجولة الثالثة والرابعة من كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، جدد القائم الأول على الاتحادية ثقته في حظوظ كتيبة بلماضي التي تسير بثبات نحو قطع تأشيرة التأهل إلى المرحلة النهائية. ويستقبل المنتخب الوطني نظيره البنيني يوم 12 أكتوبر المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، الذي سيستقبل فيه "الخضر" منافسيهم طيلة الموسم على حد توضيح زطشي وفي رده عن سؤال متعلق بالأسماء الجديدة التي يمكنها تدعيم المنتخب الأول، أوضح الرئيس السابق لأكاديمية بارادو أن الناخب الوطني جمال بلماضي لديه رغبة في تدعيم المنتخب الأول بأسماء جديدة تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد البنين، دون إعطاء أي توضيحات عن الأسماء التي يعتزم الناخب الوطني استقدامها