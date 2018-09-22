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الوفاق يصمد بالمغرب ويحجز مكانة في المربع الذهبي

النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة

  22 سبتمبر 2018 - 14:35   قرئ 36 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة

حجز وفاق سطيف مكانة ضمن 4 كبار القارة السمراء بعدما تعادل سلبيا في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا أول أمس، أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي مستفيدا من فوزه بهدف يتيم في لقاء الذهاب بسطيف

واصلت تشكيلة وفاق سطيف مغامرتها في أغلى البطولات القارية بعدما صمدت في وجه المضيف وحامل اللقب الوداد البيضاوي، وحل أشبال المدرب رشيد الطاوسي بالدار البيضاء المغربية، متقدمين بهدف في لقاء الذهاب وهو الذي وضع الوفاق في المربع الذهبي بعدما فرض النسر السطايفي التعادل السلبي على أصحاب الأرض في لقاء تألق فيه الحارس مصطفى زغبة الذي كان مهندس التأهل وجعل الأنصار يستذكرون الأداء البطولي لأسطورة عرين الوفاق، عنتر عصماني، الذي قاد "الكحلة والبيضاء" للخروج ببطاقة التأهل قبل 30 سنة من الآن أمام الأهلي المصري عندما فاز أشبال مختار لعريبي في الذهاب بثنائية وخسروا في مصر بنفس النتيجة قبل أن يتألق الحارس عصماني في ركلات الترجيح بصده لركلتين وضعت رفقائه في النهائي الذي توج به الفريق على إيووانيو النيجيري وحصد الفريق أول بطولة قارية حينها وانتظر الوفاق إلى غاية 2014 لحصد ثاني الألقابه ويتجه في النسخة الحالية بخطى ثابتة نحو مجد إفريقي جديد بتشكيلة تحدوها عزيمة من أجل كتابة أحرفها من ذهب في تاريخ النسر الأسود.

شخصية إدارة الوفاق أبرز أسس النجاح

لا يزال أنصار وفاق سطيف يتغنون بالتسيير المحكم الذي تنتهجه إدارة فريقهم بقيادة حسان حمار الذي أثبت من جديد أنه مسير من طينة الكبار، وكان المتتبعون قد توقعوا نهاية قصة الوفاق مع رابطة الأبطال بعد مرور جولتين من دور المجموعات غير أن روح المسؤولية وقوة شخصية إدارة الفريق غيرت كل المعطيات وحولت الوفاق من فريق مرشح للإقصاء إلى أبرز مرشح للتتويج بالبطولة الإفريقية لاسيما بعد إزاحته لصاحب اللقب بملعبه وأمام جماهيره، وأرجع أبناء عين الفوارة نجاح فريقهم في المنافسة القارية إلى حنكة حسان حمار الذي اكتسب خبرة كبيرة في ميدان التسيير جعلته يعيد الفريق إلى مكانته الحقيقية في ظرف وجيز.

200 مليون منحة التتويج القاري

أكدت مصادر مقربة من بيت وفاق سطيف أن رئيس الفريق حسان حمار وعد اللاعبين بمنحة مغرية مقابل التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا الذي أصبح حلما مشروعا ببلوغ الفريق المربع الذهبي، وأوضحت مصادرنا أن الرجل اللأول في تشكيلة عين الفوارة حدد منحة التتويج بـ 200 مليون لكل لاعب في خطوة منه لتحفيز رفقاء عبد المؤمن جابو لبلوغ النهائي والاقتراب من ثالث لقب قاري في تاريخ النادي.

نهائي أمام بريميرو أو الترجي 

سيكون وفاق سطيف في مواجهة بريميرو دي اوغوستو الأونغولي أو الترجي التونسي في حال تجاوزه لعقبة المربع الذهبي الذي سيلعب يومي 2 و23 من أكتوبر الداخل وسيستفيد النسر السطايفي من أفضلية لعب لقاء الإياب في الجزائر وهو ما يعزز حظوظه في بلوغ النهائي، وبلغ ممثل الكرة الأونغولية نصف النهائي على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي بعدما تعادل على أرضه سلبيا وبهدف لمثله في الإياب، بينما حسم الترجي صدامه التونسي أمام النجم الساحلي لصالحه بـ 3 لواحد في مجموع اللقاءين.

 محمد لمين صحراوي
 

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