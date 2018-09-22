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الوفاق يريد انتصارا لرفع المعنويات قبل سفرية القاهرة

صدام ناري بـ 6 نقاط بين النسر الأسود والكناري

  26 سبتمبر 2018 - 23:45   قرئ 40 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
صدام ناري بـ 6 نقاط بين النسر الأسود والكناري

سيكون ملعب 8 ماي 45 بسطيف عشية اليوم، مسرحا لقمة كروية واعدة بين الوفاق المحلي والضيف المتصدر شبيبة القبائل في لقاء مقدم عن الجولة الثامنة بسبب مباراة ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال التي سيلعبها السطايفية يوم الثلاثاء القادم أمام الأهلي المصري.

تسعى تشكيلة وفاق سطيف لضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد حينما تستضيف اليوم متصدر البطولة شبيبة القبائل ضمن مجريات الجولة الثامنة، وسيكون الوفاق أكبر مستفيد في حال فوزه الذي سيسمح له بالارتقاء إلى وصافة الترتيب العام على بعد نقطة من الكناري، كما أنه سيكون أول فريق يلحق الهزيمة -في حال هزمه للرائد- بالشبيبة التي حققت مشوارا خال من الانهزامات -إلى حد الآن- كما أن وقع الفوز سيكون ايجابيا على معنويات لاعبي الوفاق قبل يومين فقط من السفرية التي ستقود التشكيلة نحو القاهرة المصرية لمواجهة الأهلي المحلي يوم 2 من أكتوبر الداخل في ذهاب نصف نهائي الشامبينزليغ، ومن الناحية الفنية فإن مدرب الوفاق رشيد الطاوسي يريد خطف النقاط الثلاث بأقل الأضرار لاسيما وأنه قرر إراحة بعض الركائز في مباراة اليوم، ولكن في المقابل فإن تشكيلة الشبيبة لن تدخل قمة اليوم في ثوب الضحية وكلها عزم على مواصلة طريقها دون خطأ، ويأمل أشبال الفرنسي فرانك دوماس في حصد الفوز الخامس لهم هذا الموسم وتعزيز صدارتهم برصيد 18 نقطة ما قد يجعلهم ينافسون بقوة على اللقب الشتوي.

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