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الشبيبة تواصل دون انهزام وتضيف الوفاق إلى قائمة ضحاياها

الزعيم يؤكد عودته ويقترب من حسم اللقب الشتوي

  28 سبتمبر 2018 - 19:17   قرئ 65 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الزعيم يؤكد عودته ويقترب من حسم اللقب الشتوي

واصلت تشكلية شبيبة القبائل عروضها القوية في الموسم الكروي الحالي وعادت بانتصار ثمين من خرجتها الصعبة التي قادتها أول أمس إلى سطيف لمواجهة الوفاق المحلي ضمن الجولة الثامنة.

اجتاز الكناري واحدة من أصعب المحطات في البطولة هذا الموسم وكان ذلك أمام مضيفه وفاق سطيف، وأكد أشبال فرانك دوماس أن تصدرهم للترتيب العام لم يأت صدفة بعدما أضافوا وفاق سطيف إلى قائمة ضحاياهم وعززوا مركزهم الرياضي بثلاث نقاط سيكون وزنها من ذهب في سباق التتويج باللقب الشتوي بعدما وصلوا إلى النقطة 18 ليثبت لاعبو الشبيبة أن  الزعيم  قد عاد إلى الواجهة وبقوة ويعول على العودة إلى مكانته الحقيقية وخطف لقب البطولة الغائب عن خزائن الفريق منذ 10 سنوات كاملة، وتبقى المفارقة التي ترجح الشبيبة للتتويج بلقب البطولة في الموسم الحالي هي عدم تلقيه لأي انهزام إلى غاية الجولة 8 بعدما حصد 5 انتصارات و3 تعادلات بالرغم من أن الفريق كان على موعد مع لقاءات صعبة خاصة خارج الديار أول أمام العميد أي فاز بـ 5 أهداف وآخرها أول أمس أمام الوفاق السطايفي كما تملك الشبيبة إلى حد الآن كل مقومات البطل بأحسن دفاع بتلقي شباك الحارس صالي هدفين فقط وأحسن هجوم بـ 11 هدفا، وشهدت نهاية المباراة أحداث مأساوية كان أبطالها أنصار وفاق سطيف الذين رشقوا نظراءهم من الشبيبة بالحجارة ما أسقط عدة جرحى في صفوف أنصار الكناري. 

الشبيبة أمام فرصة ذهبية لبلوغ النقطة 24 في الجولتين القادمتين

ستكون تشكلية شبيبة القبائل على موعد مع الاستقبال في الجولتين القادمتين وذلك عندما تستضيف أولمبي المدية في الجولة التاسعة وبعدها في الجولة 10 تستقبل دفاع تاجنانت، وعليه فإن الكناري سيكون حقا أمام فرصة ذهبية للاقتراب أكثر من أي وقت مضى للتتويج باللقب الشتوي وذلك بالوصول إلى النقطة 24 قبل 5 جولات كاملة من نهاية مرحلة الذهاب، بشرط أن لا يستصغر رفقاء بن يوسف منافسيهما في الجولتين القادمتين وأن لا يغتروا بالنتائج القوية التي يحققونها وخاصة مواصلة العمل بجد في التدريبات باعتبار أن إلحاق أول هزيمة بالشبيبة سيكون الهدف الأبرز لمنافسيها في اللقاءات القادمة.

ملال : الحديث عن التتويج باللقب سابق لأوانه  

ثمن رئيس شبيبة القبائل شريف ملال الفوز الذي عاد به فريقه من سطيف أمام الوفاق المحلي، وفي رده حول إمكانية المنافسة على لقب البطولة باعتبار أن الأمر أصبح مباحا بالنظر إلى النتائج التي حققها الفريق قال الرئيس : لا نريد أن نحرق المراحل هدفنا هو انهاء الموسم في البوديوم أما الحديث عن التتويج باللقب فيبقى سابقا لأوانه  ورفض خليفة محند شريف حناشي الرد على رئيس وفاق سطيف حسان حمار الذي اتهم حكم المباراة بترجيح كفة الشبيبة غير أنه وجه رسالة مشفرة لحمار حينما ختم قائلا : نحن لسنا فريقا عالميا بل تشكيلة من لاعبين شباب وسنحاول البقاء في ديناميكية الفوز هذا كل ما نطمح لتحقيقه .

 ل.ص
 

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