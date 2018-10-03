التشكيلة قدمت شوطا أولا سيئا وتفادت هزيمة ثقيلة

وفاق سطيف يخسر معركة القاهرة ويتسلح بإنجاز 88

عادت تشكيلة وفاق سطيف تجر ذيول الهزيمة من الخرجة لتي قادتها سهرة أول أمس إلى القاهرة المصرية لمواجهة الأهلي المحلي في ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال بعد تلقي النسر الأسود هدفين نظيفين.

فشل وفاق سطيف في العودة بنتيجة إيجابية في الشوط الأول من المربع الذهبي لأغلى المنافسات الإفريقية وانهزم على يد الأهلي المصري بثنائية دون رد في لقاء حسمه أصحاب الضيافة في مرحلته الأولى مستغلين الدخول السيء لرفقاء جابو في أجواء المباراة، وبالرغم من أن تشكيلة النسر السطايفي استفاقت في المرحلة الثانية وضيعت فرصا سهلة غير أن الأداء الجماعي سرعان ما تراجع بسبب اندفاع اللاعبين نحو الهجوم بغية تسجيل هدف الأمل وهو ما كاد يستغله لاعبو الأهلي من أجل قتل أحلام السطايفية في أكثر من مناسبة خاصة في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء، ورغم الهزيمة إلا أن الفريق السطايفي وأنصاره جد متفائلين بحسم العبور إلى النهائي على ملعب 8 ماي 45 بسطيف يوم 23 أكتوبر الجاري، واستذكر عشاق النسر الأسود ما فعله فريقهم نسخة 87/ 88 عندما انهزم الوفاق بنفس النتيجة وأمام نفس المناسب وبنفس الدور قبل أن يفوز بثنائية في الإياب وخطف التأهل في ركلات الترجيح ومن ثم التتويج باللقب القاري على حساب ايوانوانيو النيجيري في اللقاء النهائي.

الطاوسي :الخبرة خانتنا وسنقول كلمتنا في الجزائر

اعترف رشيد الطاوسي مدرب وفاق سطيف بأحقية نادي الأهلي المصري بالفوز على فريقه في ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال، وأوضح التقني المغربي أن الهدف الأول الذي تلقاه فريقه بالإضافة إلى نقص الخبرة أثرا سلبا على معنويات أشباله وقال :مهاجمو الأهلي نجحوا في استغلال المساحات بشكل مثالي، وفريقي عانى من الارتباك بسبب الهدف الأول، وتعاملُ لاعبي الأهلي بالخبرة مع أخطائنا ساهم في هزيمتنا، رغم الفرص التي أتيحت لنا لتعديل النتيجة خاصة وأنني اعتمدت بدرجة أولى على لاعبين بنزعة هجومية لتحقيق الفوز . وأوضح الطاوسي أن فريقه لم يوفق في المباراة التي لم يدخلها كما يجب ما كلفه هدفين في مرحلتها الأولى، قبل أن يختم قائلا :هناك لقاء آخر سيلعب في الجزائر سنسعى لاستغلاله ومتأكد أننا سنقول كلمتنا.