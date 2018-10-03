زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية

كتب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي صفحة جديدة، في كتاب «إهانة الكرة الجزائرية» الذي باشر تأليفه يوم 20 مارس من سنة 2017 عندما تمكن من التربع على كرسي مبنى دالي براهيم.

واصل رئيس الفاف خير الدين زطشي سقطاته المتتالية التي لا تكاد تتوقف بسبب سياسة اللامبالاة التي ينتهجها في تسيير أعلى هيئة كروية في البلاد، فبعد فضيحة ترشح الجزائر لمقعد في الكاف في القضية المعروفة بملف ولد زميرلي وتأخر الفاف في إرسال ملفه، ناهيك عن قضية النائب الآخر حداد مع رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، بالإضافة إلى تغييرات المدربين وتراجع مستوى الخضر، أتى الدور الآن على شيخ المدربين رابح سعدان الذي فضح «سياسة البريكولاج» في الفاف، حينما أكد أمس في تصريحات إذاعية عقب استقالته من المديرية الفنية أن زطشي أهان إطارات كبيرة في الكرة الجزائرية: «إطارات المديرية الفنية شعروا بالإهانة بعد حرمانهم من دخول مطعم سيدي موسى، وقمت بتهدئتهم خلال تلك الفترة، هم الآن يقيمون بفندق في حسين داي ويعتمدون على السوندويتشات». وعاد مهندس ملحمة أم درمان إلى الأسباب الرئيسة التي دفعته للرحيل عن المديرية الفنية وقال: «لقد تلقيت اسم الفندق ورقم الغرفة التي أبيت فيها، وأنا متأكد أن التأشيرة كانت بحوزة الاتحادية». وأضاف سعدان في السياق: «الفيفا تكفلت بكل شيء، وهي التي اشترت لي التذكرة. أنا كبير في السن وعندي تاريخ في الكرة فلم يتم تركي أنتظر في المطار من أجل لا شيء؟». وواصل المتحدث فتح النار على خليفة محمد روراوة مضيفا: «كان عليهم الاتصال بي وإعلامي بخبر تغييري، ولم أعد قادرا على المواصلة في هذه الظروف لهذا قررت الرحيل». وأبرز رابح سعدان أن رئيس الفاف خير الدين زطشي تخلى عن مبادئه التي تغنى بها في الأشهر الأولى من تعيينه، حيث قال: «الفاف وفرت لنا كل شيء وعملنا في ظروف رائعة وكنا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا على المدى القريب، وفي اجتماعاتنا الأولى لمسنا خبرة لدى خير الدين زطشي، إلا أن أفكاره تغيرت في الآونة الأخيرة وأصبح يبحث عن نتائج سريعة». ولمّح رابح سعدان إلى تأثر رئيس الفاف خير الدين زطشي معنويا وعدم تأقلمه مع العوائق التي واجهته، مبرزا أن رئيس أتليتيك بارادو الأسبق عانى من ضغوطات رهيبة منذ استقالة رابح ماجر، مما أدى إلى تغير سلوكاته مع أعضاء المديرية الفنية. وصنعت قضية رابح سعدان الحدث في الوسط الرياضي العربي، خاصة أن المعني بالأمر وصفها بالإهانة بالنظر إلى كل ما قدمه للكرة الجزائرية طيلة مشواره التدريبي.