رزنامة مباريات الوفاق، المولودية والإتحاد في البطولة العربية

حدّدت مواعيد مباريات الأندية الجزائرية في ثمن نهائي مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما جرت عملية القرعة صبيحة السبت في الرياض، حيث يستقبل وفاق سطيف منافسه أهلي جدة يوم 28 أكتوبر، على أن يلعب إيابا بالسعودية في 4 ديسمبر، في وقت تخوض فيه مولودية الجزائر ذهاب لقائها أمام النصر السعودي في 6 نوفمبر والإياب بالجزائر في 27 من ذات الشهر، وسيلعب إتحاد العاصمة أمام المريخ السوداني يوم 20 نوفمبر ذهابا، قبل أن يخوض الإياب بالجزائر في 10 ديسمبر، وأكد عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم بنفسه هذه التواريخ، مشيرا إلى اتفاق الأندية المعنية مع الرابطة والإتحادية الجزائرية.