التعادل السلبي يحسم الداربي العاصمي

انتهى لقاء الداربي العاصمي الذي جمع فريقي اتحاد العاصمة مولودية الجزائر بدون فائز، في مقابلة لم ترق إلى مستوى فني عالي فكان التعادل السلبي منصفا للطرفين..

وجرت هذه المقابلة في إطار الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي لعبت بعض مقابلاتها الجمعة، في انتظار استكمالها الأحد بوهران حيث تستقبل المولودية المحلية بملعب أحمد زبانة الضيف وفاق سطيف.

وبعد التعادل بين المولودية والاتحاد، ارتقى أبناء سوسطارة إلى الصف الثاني مناصفة مع فريق نصر حسين داي برصيد 16 نقطة، مع أفضلية ناقص لقائين للإتحاد، في حين احتلت المولودية المرتبة 11 برصيد تسع نقاط فقط مناصفة مع أولمبي المدية وادي بارادو.