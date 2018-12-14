بعد أن ساهمت المؤسسة في إنجازات "الجومبو -جات"

شبيبة القبائل توقع عقدا مع الممول القديم- الجديد "أونيام"

وقعت إدارة فريق شبيبة القبائل، صبيحة أمس، على عقد مع المؤسسة العمومية للأجهزة الكهرومنزلية ، حيث جرت مراسيم التوقيع على العقد بحضور رئيس الشبيبة شريف ملال والمدير العام لمؤسسة "أنيام" السيد جيلالي موازر وهو العقد الذي يندرج في إطار السياسية الجديدة لإدارة الكناري لاستقطاب أكبر عدد من الممولين لتدعيم النادي القبائلي الذي استطاع إقناع مسيري مؤسسة "أنيام" بمشروعه الرياضي الطموح، لتكون بذلك طرفا في تجسيده على أرض الواقع وتعود بذلك المؤسسة إلى بيت "الجياسكا" بعد 40 سنة من القطيعة وتأتي هذه الاتفاقية أياما قلائل بعد عقد الرعاية الذي وقعته إدارة الفريق مع شركة "نوارة" في الفترة التي تسبق بداية مرحلة العودة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس المرتقبة يوم 05 جانفي المقبل.

أ.ب