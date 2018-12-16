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عشية اللقاء الذي سيجمع الشبيبة مع أمل غريس ضمن منافسة الكأس، دوما يصرح:

"علينا عدم استصغار الفريق المنافس تجنبا لأية مفاجئة غير سارة"

  16 ديسمبر 2018 - 13:19   قرئ 28 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
"علينا عدم استصغار الفريق المنافس تجنبا لأية مفاجئة غير سارة"

أكد مدرب شيبية القبائل فرانك دوما، صباح اليوم ، على أن فريقه يدرك جيدا صعوبة المهمة عند تنقله إلى ولاية معسكر لمواجهة فريق أمل غريس تحسبا لمباريات الدور الـ32 من منافسة سيدة كاس الجمهورية. وأفاد خلال الندوة الصحفية التي نشطها بملعب أول نوفمبر عقب الحصة التدريبية للفريق "علينا احترام المنافس وعدة الاستصغار به وذلك تفاديا لأية مفاجئة غير سارة". وأضاف دوما أن الفوز باللقاء المرتقب إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل، سيسمح لأشباله بتحقيق انطلاقة قوية في مرحلة العودة من البطولة المحترفة الأولى موبيليس التي اعترف بصعوبة مبارياتها سواء للفرق التي تلعب على منصة التتويج أو تلك التي تلعب لضمان البقاء ضمن حظيرة البطولة المحترفة الأولى. وعن التربص الذي أجرته  "الجياسكا' في المغرب، ثمن دوما العمل الذي قدمه لاعبيه سواء من الجانب البدني أو التقني، مقيما بالتربص بالإيجاب خاصة في ظل الظروف الملائمة التي وضعت تحت تصرف الطاقم الفني واللاعبين من طرف القائمين على مركز التربص. مشيرا إلى أن فريقه الذي لعب مقابلة ودية واحدة سمحت له تحديد معالم ومستوى تحضير كل لاعب من رغم الإرهاق البدني التي كانت تعاني منه المجموعة باعتبار  انها استفادت من يوم راحة فقط طيلة التربص الشتوي. في سياق أخر وعن اللاعبين الجدد الذين ستتدعم بهم تشكيلة الشبيبة استعداد لمرحلة العودة، صرح الفرنسي فرانك دوما، أن الوقت لا يزال مبكرا لكشف عن أسماء المستقدمين الجدد، لاسيما أن مرحلة "الميركاتو" بداـ ا,ل أمس، حيث أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن الموضوع من رغم أن ذلك لا يعني أن إدارة الفريق بالتنسيق مع الطاقم الفني ليس لديها لخارطة طريق، "بل لدينا رؤية عن مجموعة من اللاعبين الذين سيدعمون صفوف الفريق وسيكونون بدون شك من طينة الشباب تقيدا بمشروع النادي الذي يريد الاستثمار في هذا المسعى والمشروع التكويني".هذا وقد تم تعيين الحارس القديم لشبيبة القبائل عمر حمناد مدربا للحراس خلفا للمدرب الفرنسي السابق "فريديريك أنيكين"، الذي نفى دوما استبعاده نهائيا من عريضة الفريق، مؤكدا أنه يتواجد في دورة تكوينية بفرنسا من أجل الحصول على شهادة تطابق ' الفاف'، كاشفا أن الأخير سيضل ضمن مشروع شبيبة القبائل وسيشرف على تدريب حراس جميع الفئات في  الأكاديمية التي ستنشأ قريبا.

أغيلاس، ب 

 

 

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