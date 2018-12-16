أمن العاصمة يوقف 04 أشخاص ويحجز 1114 مؤثر عقلي

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر في عمليتين متفرّقتين، بأربعة أشخاص مشتبه فيهم في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث تمّ حجز 1114 مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره 23 مليون سنتيم

القضيتان عالجتهما مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، الأولى انطلقت بعد مباشرة التحري بناء على معلومة أمنية، في قضية المتاجرة في المؤثرات العقلية، بعد تنصيب حاجز أمني بإحدى مناطق قطاع الاختصاص، أوقفت عناصر الشرطة شخصين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة سياحية، بعد إخضاعهما لعملية التفتيش القانونية، عثر على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، في حين وجد بمنزل أحد المشتبه فيهما بعد تنفيذ إذن بالتفتيش، على 564 مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره سبعة مليون سنتيم، أما القضية الثانية حجزت من خلالها ذات المصالح، على 550 مؤثر عقلي، سبعة قارورات تحتوي على سائل مخدر، هاتفين نقّالين ومبلغ مالي قدره 3.8 مليون سنتيم وذلك بعد توقيف شخصين مشتبه فيهما، كانا يتاجران في المؤثرات العقلية، تمّت الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهما الأربعة، وأودعا الحبس المؤقت استنادا لأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا

منيرة ابتسام طوبالي