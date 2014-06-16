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"اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية

  19 فيفري 2019 - 12:18   قرئ 79 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
"اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية

تسير شبيبة القبائل بإدارتها الجديدة على نهج مدربها -الرمز خالف محي الدين، الذي منح الأولوية لقرى ومداشر منطقة القبائل في الحقبة التي بزغ فيها نجم "الجومبو -جات" خلال الثمانينات والتسعينات حيث كانت أجيال "عيبود"، "فرقاني" و"عزيز بن حملات" تتدرب بالملاعب الجوارية بل كانت لفترة طويلة النوادي "الصغيرة" لعاصمة تيزي وزو التي تنشط في الأقسام الجهوية خزانا لفريق الأكابر، حيث اختار الرئيس شريف ملال - وباستشارة التقني الفرنسي فرانك دوما- اجراء تربص لمدة أربعة أيام بملعب تيقزيرت لسد فراغ المنافسة بعد توقف الدوري لمدة 15 يوما.

سيعيد المشروع الجديد والطموحات التي تتطلع إدارة "الكناري" هيبة النادي بالتأكيد على مكانة الـ "جي اس كا" وقاعدتها الشعبية الكبيرة، حيث لا يختلف إثنان أن سكان القرى والمداشر لطالما شكلوا نقطة قوتها وكتبت بدعمهم صفحات المجد على مرور السنوات بتألقها محليا وقاريا، وكان الثنائي "رحموني-موسوني" قد بادر في نقل التدريبات من ذلك الملعب الذي شهد إنجازات تاريخية للشبيبة (ملعب الفاتح نوفمبر بتيزي وزو) إلى المناطق المجاورة في محاولة لتقريب النادي من محبيه في هذه النواحي التي تفتخر بفريقها وتتنفس بتتويجاته، بل أن مزاج القاطنين بها يقاس بنتائجه في المنافسات الوطنية والإفريقية، حيث كان التحضير لبداية الموسم الرياضي الماضي بمنطقة إعكورن، وتعود السكان على متابعة التدريبات ومعرفة اللاعبين عن قرب في صورة تؤكد أن اسم "جي اس كا" يستمد هيبته من هذا السند الشعبي الذي لا ينكر دوره أحد عبر تاريخ الفريق الذي كان أفضل سفير للكرة الجزائرية حتى في أحلك الأوقات التي مرت بها الجزائر.

 

وعلى نفس الدرب يسير شريف ملال حيث سبق لرفقاء القائد المحنك "سعدو" أن حضّروا لمنافستي الكأس والبطولة في دراع الميزان، عزازقة، بني دوالة وقرى أخرى في صورة أعادت إلى الأذهان صورة التلاحم والعلاقة التي تجمع جمهور "الزعيم" باللونين الأخضر والأصفر، وهل لاسم "الكناري" معنى والجميع يتذكر كيف ساهمت حناجر مشجعيها في المدرجات في إسماع صوت منطقة القبائل من أجل الاعتراف بالأمازيغية في أعوام طالتها التهميش، كما أن شبيبة القبائل لا تحلم بالمراكز الكبيرة -في انتظار تدشين مركز تكوين خاص بها- خارج الولاية بل فضلت أن تستغل إمكانيات عاصمة جرجرة والاستثمار فيها دون أن تكلف نفسها مصاريف هي في غنى عنها.

ولأن العديد من الجهات طالبت بعودة أبناء الفريق، فقد أكد ميلود عيبود أكثر من مرة أن تدريبات النادي في ملاعب مناطق أخرى من ولاية تيزي وزو أو بجاية هي محاولة أخرى لاستقطاب المستثمرين فيها لإشراكها في إنجاح المشروع الذي بادر في تجسيده طاقم التسيير الجديد بقيادة الرئيس شريف ملالن حيث ستكون لرجال الأعمال الوقوف على إمكانيات هذا النادي الشاب بعد أن تمكنت الإدارة من إقناع بعضهم على غرار اسعد ربراب، رئيس مجمع صومام، شركة "أونيام" التي عادت بعد غياب طويل لتمويل النادي، وآمال كبيرة على انضمام مستثمرين جدد بانتهاج هذه السياسة.

هذا الحشد الشعبي الذي صنع به النادي الأكثر تتويجا في الجزائر الاستثناء يؤكد مرة أخرى أن لا نتائج ولا إنجازات دون العودة إلى القرى التي شرفت اسمها كثيرا.  

 

   ز.أيت سعيد

 

 

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