إدارة شباب بلوزداد تدعو مشجعيها بتجنب الشعارات السياسية

دعت إدارة فريق شباب بلوزداد فريقها قبل قليل إلى تجنّب ترديد الشعارات السياسية في الملعب خلال المباراة التي سيجمعه مع نصرحسين داي

و نشرت إدارة الفريق على مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" بيانا ناشدت فيه عشاق الأحمر و الأبيض للتحلي بالروح الرياضية و جاء في البيان "تطالب إدارة الفريق مناصريها الأعزاء تفادي الدخول فيما هو بعيد عن المجال الرياضي، فالكل يعلم الوضعية الرياضية الصعبة للنادي، و حاجته للدعم و الدافع الإيجابي الذي يمنحه الأنصار، و أضاف بيان الشباب "فريقنا سماه أسلافنا الشباب الرياضي لبلوزداد و نتمنى أن يبقى رياضيا.