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سوناطراك تمنح عمروش آخر فرصة أمام «الحمراوة»

العميد يباشر تحضيراته وحشود يغيب رسميا

  20 فيفري 2019 - 10:17   قرئ 35 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
العميد يباشر تحضيراته وحشود يغيب رسميا

باشر فريق مولودية الجزائر، أمس، تحضيراته لمباراة السبت المقبل، التي ستجمعه بالضيف مولودية وهران ضمن تسوية الجولة 22 من بطولة المحترف الأول «موبيليس» التي لعبت الأسبوع الماضي.

عاد أشبال المدرب عادل عمروش إلى أجواء التدريبات أمس، بعد استفادتهم من يوم راحة إثر عودة الفريق من السودان، وجرت تدريبات العميد في أجواء جنائزية بين اللاعبين خاصة في ظل الضغط الكبير الذين يعيشونه بسبب تضييع كل الأهداف، وحاول عمروش الرفع من معنويات لاعبيه وشدد عليهم في اجتماع قبل انطلاق حصة الاستئناف ضرورة التركيز في التدريبات ووضع الخيبات السابقة جانبا على أمل العودة بقوة في البطولة وانهاء الموسم في الوصافة ما يضمن للفريق المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، وشهدت التدريبات غياب القائد عبد الرحمن حشود بعدما تيبين حاجته لـ 10 أيام راحة بسبب الإصابة الذي دفعته لمغادرة أرضية الميدان في لقاء المريخ السوداني ما يعني خروجه رسميا من حسابات الطاقم الفني في لقاء السبت المقبل أمام مولودية وهران، وهو ما سيزيد من متاعب عمروش لاسيما في ظل الغيابات الكثيرة التي تعاني منها التشكيلة.

هذا وكشفت مصادر مقربة من شركة « سوناطراك » -مالكة أغلبية أسهم العميد- في حديث مقتضب لـ  « المحور اليومي» أن مسؤولي الشركة النفطية تحدثوا مع المدير الرياضي كمال قاسي السعيد عن وضعية الفريق وأعلموه أن لقاء مولودية وهران قد يكون الأخير للمدرب عادل عمروش في حال التعثر أو الانهزام وهو الأمر الذي سيزيد الضغط على مدرب المولودية الذي يعيش أسوء فتراته منذ التحاقه بالفريق.

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