في ثاني قضية تهز الكرة الجزائرية خلال شهر واحد

نايلي ينضم إلى قائمة ضحايا "الكوكايين" !

سقط لاعب اتحاد الحراش بلال نايلي في فخ المنشطات، حسبما أعلنته الرابطة الوطنية لكرة القدم بعدما جاءت تحاليل كشف المنشطات التي خضع لها في مباراة ناديه أمام سريع غليزان نهاية جانفي الماضي إيجابية، وأكدت بعض الأطراف أن نايلي تناول "الكوكايين" وهي القضية الثانية التي عرفتها الكرة الجزائرية في ظرف شهر واحد بعد قضية لاعب مولودية الجزائر شريف الوزاني، ونفى نايلي تناوله المنشطات متهما بعض الأطراف بمحاولة تحطيمه لاسيما وأن لجنة كشف المنشطات لم تأخذ عينة منه من أجل اخضاعها للتحليل