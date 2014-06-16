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فيما برأ نايلي نفسه ورحب بإجراء تحليل ثان

رئيس لجنة كشف المنشطات يؤكد تناوله لـ "الكوكايين"

  22 فيفري 2019 - 17:50   قرئ 94 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
رئيس لجنة كشف المنشطات يؤكد تناوله لـ "الكوكايين"

أكد رئيس لجنة مكافحة المنشطات جمال الدين دامارجي، أن لاعب اتحاد الحراش بلال نايلي، تناول مادة "الكوكايين" وهو ما أسفرت عنه التحاليل التي أجراها االمعني خلال لقاء ناديه أمام سريع غليزان يوم 26 جانفي الفارط.

دافع لاعب اتحاد الحراش، بلال نايلي، عن نفسه بشدة بعد اعلان الرابطة الوطنية لكرة القدم ايقافه إلى حين الاستماع له جراء وقوعه في فخ "المنشطات" حيث أكد اللاعب السابق لشباب بلوزداد أن العينة التي أخذت يوم المباراة لا تعنيه وقال"قبل مواجهة سريع غليزان أخبرت طبيب الفريق أنني أخذت حقنة وكنت متخوف أن يتم اختياري وتكون النتائج إيجابية وبعد نهاية المباراة تم اختياري لكن بتدخل بعض الأطراف غيرت الأسماء وغادرت الملعب" وأضافالمعني قائلا "أعلم أن لاعب آخر قدم العينة لأنني بريء ولو قمت بمثل هذه الأمور لاعترفت واعتذرت من عائلتي والمحبين لكن الجميع يعرف أنني بريء" ورحب نايلي بفكرة الخضوع إلى عملية تحليل ثانية من أجل تبرئة ذمته كما دعا الهيئات الكروية الجزائرية إلى تحديد هوية صاحب عينة "البول" التي خضعت للكشف من أجل الوصول إلى هوية صاحبها، ولم ينتظر رئيس لجنة مكافحة المنشطات السيد جمال الدين دامارجي طويلا من أجل الرد على نايلي حيث قال إن كل ما قاله اللاعب غير صحيح وأضاف "عملية أخذ العينة جرت في ظروف جد عادية بحظور نايلي وطبيب فريق اتحاد الحراش، هو يقول إن العينة لا تعنيه وهذا أمر مستحيل لأنه وقع على المحضر يوم أخذ العينة" وفجر بعدها دامارجي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد بأن المادة تعتبر "كوكايين" وليس مجرد منشط أو مكمل غذائي لتكرر بذلك قضية جديدة في الساحة الكروية في ظرف وجيز بعد حادثة لاعب مولودية الجزائر هشام شريف الوزاني الذي عوقب بـ 4 سنوات ومن دون أدنى شك فإن نايلي سيواجه نفس العقوبة وهو الذي سيمثل أمام لجنة مكافحة المنشطات اليوم، من أجل الدفاع عن نفسه في التهمة الموجهة له، ووجد نايلي تعاطفا كبيرا من أنصار اتحاد الحراش الذين أجمعوا بأنه لاعب خلوق ولا يمكن أبدا التشكيك في إمكانية تناوله لـ "الكوكايين" رغم أن النتائج قادمة من مخبر "لوزان" السويسرية.

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