تأجيل لقاء العميد والحمراوة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عشية اليوم بين مولودية الجزائر ومولودية وهران لحساب تسوية الجولة 22 من الرابطة الأولى، وجاء هذا التاجيل بعد تأجيل لقاء ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر الذي كان مقررا اليوم أيضا بين شبيبة بجاية والضيف أتليتيك بارادو وأيضا بعد تأجيل قمة الجولة 23 من المحترف الثاني بين اتحاد الحراش ورائد القبة، وتعود هذه التأجيلات لأسباب أمنية محظة تبحث من خلالها الفاف لتفادي انفلات الأوضاع خاصة وأنها تتزامن مع الوقفات الاحتجاجية في ربوع الوطن.