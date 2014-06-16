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الخوف من الإنزلاق والمظاهرات الأخيرة يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية

  25 فيفري 2019 - 14:15   قرئ 43 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الخوف من الإنزلاق والمظاهرات الأخيرة يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية

شكل خروج الشعب الجزائري إلى الشارع للتظاهر للمطالبة بالتغيير السياسي، صداعا كبيرا لرئيس الفاف خير الدين زطشي ونظيره من الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار، بسبب تأثير الأمر على برنامج البطولة والكأس

تواصل مسلسل تأخير وتأجيل مباريات الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، حيث أعلنت هيئة عبد الكريم مدوار أمس، عن تأخير الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو في قمة الجولة 23 من الرابطة الأولى بـ 24 ساعة ليلعب يوم السبت بعدما كان مقررا اجراؤه الجمعة كما تم تأخير لقاءين من الرابطة المحترفة الثانية الأول بين اتحاد بسكرة وشبيبة سكيكدة والثاني بين جمعية وهران وسريع غليزان إلى السبت بدلا من يوم الجمعة في الوقت الذي تم فيه تأجيل اللقاء المتأخر عن الجولة 19 من الرابطة الأولى بين دفاع تاجنانت وشباب بلوزداد إلى إشعار آخر، ويبدو أن زطشي ومدوار قررا عدم برمجة أي مباراة يوم الجمعة بسبب تزامن الأمر مع المظاهرات الثانية التي يحرض لها الشعب الجزائري يوم الفاتح من شهر مارس الداخل، وستشكل هذه الاحتجاجات عائقا كبيرا أمام الفاف والرابطة في سبيل انهاء المنافسة مع نهاية شهر ماي المقبل مثلما كان مقررا له، وستتوقف المنافسة في شهر مارس بسبب تاريخ الفيفا وتربص الخضر كما ستتوقف لأيام تزامنا مع الانتخابات الوطنية بالإضافة إلى مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات القارية ناهيك عن تحضيرات الخضر لنهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة بمصر وكل هذا سيعقد كثيرا من مأمورية زطشي ومدوار خاصة في حال تواصل المظاهرات، وذلك بعدما تلقى الثنائي أوامر فوقية لتفادي لعب مباريات أيام الجمعة تفاديا لاحتقان الأوضاع. 

 

محمد لمين صحراوي

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