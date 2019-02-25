المظاهرات الأخيرة تهدد انتهاء المنافسة في شهر ماي

الخوف من الانزلاق يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية

شكل خروج الشعب الجزائري إلى الشارع للتظاهر مطالبة بالتغيير السياسي، صداعا كبيرا لرئيس الفاف خير الدين زطشي ونظيره من الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار، بسبب تأثير الأمر على برنامجي البطولة والكأس.

تواصل مسلسل تأخير وتأجيل مباريات الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، حيث أعلنت هيئة عبد الكريم مدوار أمس، عن تأخير الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو في قمة الجولة 23 من الرابطة الأولى بـ 24 ساعة، ليلعب يوم السبت، بعدما كان مقررا إجراؤه الجمعة، كما تم تأخير لقاءين من الرابطة المحترفة الثانية، الأول بين اتحاد بسكرة وشبيبة سكيكدة والثاني بين جمعية وهران وسريع غليزان إلى السبت بدلا عن يوم الجمعة، في الوقت الذي تم فيه تأجيل اللقاء المتأخر عن الجولة 19 من الرابطة الأولى بين دفاع تاجنانت وشباب بلوزداد إلى إشعار آخر. ويبدو أن زطشي ومدوار قررا عدم برمجة أي مباراة يوم الجمعة بسبب تزامنها مع المظاهرات الثانية التي يدعو لها الشعب الجزائري يوم الفاتح من شهر مارس الداخل. وستشكل هذه الاحتجاجات عائقا كبيرا أمام الفاف والرابطة في سبيل إنهاء المنافسة مع نهاية شهر ماي المقبل مثلما كان مقررا له، وستتوقف المنافسة في شهر مارس بسبب تاريخ الفيفا وتربص الخضر، كما ستتوقف لأيام تزامنا مع الانتخابات الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات القارية، ناهيك عن تحضيرات الخضر لنهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة بمصر، وكل هذا سيعقد كثيرا مأمورية زطشي ومدوار خاصة في حال تواصل المظاهرات، بعدما تلقى الثنائي أوامر فوقية لتفادي لعب المباريات أيام الجمعة، تفاديا لاحتقان الأوضاع.

الأندية مستاءة من التأجيلات المفاجئة

عبر عدد من رؤساء الأندية المحترفة بقسميها الأول والثاني عن استيائهم من التسيير الكارثي الذي تتبناه الفاف والرابطة على التوالي، حيث ندد هؤلاء وفي مقدمتهم رئيس مولودية وهران أحمد بلحاج المدعو «بابا» بالتأجيلات المفاجئة التي تعلنها هيئتا خير الدين زطشي وعبد الكريم مدوار في اللحظات الأخيرة قبل كل مباراة، وحذر الرؤساء الفاف والرابطة من مغبة برمجة مباريات متقاربة مستقبلا ما قد يؤثر سلبا على الحالة البدنية للاعبي الفرق، خاصة أن الوقت ليس في صالح المسؤولين، بسبب التأجيلات ووجودهم أمام حتمية إنهاء جميع المنافسات قبل حلول شهر جوان القادم.