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﻿العرفي وحراق أبرز الغائبين عن لقاء الإياب أمام غور ماهيا

النصرية تدفع ثمن الإرهاق والتأهل يلعب في الجزائر

  26 فيفري 2019 - 12:26   قرئ 49 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
النصرية تدفع ثمن الإرهاق والتأهل يلعب في الجزائر

تلقت تشكيلة نصر حسين داي أول هزيمة لها في دور مجموعات كأس الكاف، وكان ذلك على يد المضيف غور ماهيا الأونغولي في لقاء الجولة الثالثة الذي لعب أول أمس بالعاصمة لواندا.

عاد نصر حسين داي ممثل الجزائر في منافسة كأس الكاف، بأذيال الهزيمة من خرجته التي قادته أول أمس إلى أونغولا لمواجهة نادي غور ماهيا المحلي، وصمد رفقاء الحارس قايا مرباح إلى غاية الدقيقة 84 ليتلقوا هدفا مباغتا من أصحاب الضيافة، وتأزمت أوضاع الفريق أكثر بعد طرد متوسط الميدان شمس الدين حراق بعد ذلك بدقيقة واحدة، وهو ما أثر سلبا على معنويات أشبال المدرب إيغيل مزيان الذين تلقوا هدفا ثانيا قاتلا قبل 3 دقائق فقط عن نهاية المباراة. وتبين جليا أن رفقاء أحمد قاسمي الذي غادر أرضية الميدان متأثرا بإصابة على مستوى العين قد تأثروا كثيرا بعامل الإرهاق، بدليل أنهم فشلوا في الحفاظ على نتيجة التعادل التي كانوا أقرب لخطفها. وبعد لقاءات الجولة الثالثة تراجع أبناء الداي إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع بيترو أتليتيكو الكيني الذي تعادل بهدف لمثله أول أمس مع الزمالك المصري صاحب النقطتين في مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة، في حين أن غور ماهيا تمكن من الانفراد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين عن النصرية، وعليه فإن تأهل أشبال إيغيل مزيان إلى ربع النهائي سيلعب في الجزائر، باعتبار أن الفريق سيستقبل في مناسبتين، أولهما الأسبوع المقبل أمام غور ماهيا في الجولة الرابعة، أما الثاني سيكون ضمن الجولة السادسة والأخيرة يوم 17 مارس الداخل أمام الزمالك المصري. ويحتاج أصحاب اللونين الأصفر والأحمر للفوز في لقائيهما داخل الديار من أجل بلوغ ربع النهائي رسميا دون انتظار نتائج بقية المباريات.

قاسمي يشارك رسميا في لقاء الإياب

تبين أن الإصابة التي تلقاها مهاجم الفريق أحمد قاسمي في أونغولا غير مقلقة، حيث أكد طبيب الفريق أن قاسمي سيشارك بشكل عادي في لقاء الإياب المبرمج الأحد القادم بملعب 5 جويلية، وهو الخبر الذي أراح كثيرا عشاق النصرية خاصة أن الفريق سيفتقد شمس الدين حراق بداعي العقوبة، بالإضافة إلى العرفي الذي عاودته الإصابة وسيغيب هو الآخر بنسبة كبيرة.

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