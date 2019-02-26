ساهم في فوز ناديه بهدف رغم مشاركته لـ 10 دقائق فقط

وناس يثبت أحقيته بمكانة أساسية في تشكيلة نابولي

سجل الدولي الجزائري آدم وناس ثاني أهدافه على التوالي رفقة ناديه نابولي الإيطالي، في اللقاء الذي فاز به الفريق أول أمس برباعية نظيفة أمام المضيف بارما في الجولة 25 من السيري أ.

خالف مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي كل التوقعات، بعدما أبعد لاعبه الدولي الجزائري آدم وناس من التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة بارما أول أمس، بالرغم من أن وناس تألق في مباراة الفريق الماضية في اليوروبا ليغ أمام زيوريخ السويسري في إياب الدور 32 حينما شارك أساسيا وسجل هدفا من الثنائية التي فاز بها النادي، وقرر مدرب نادي الجنوب إشراك وناس بداية من الدقيقة 80 في لقاء أول أمس، غير أن لاعب الخضر احتاج لدقيقتين فقط من أجل تأكيد أحقيته بمكانة أساسية في النادي، بعدما سجل الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة 82، وهو ما أكدته التقارير الصحافية الإيطالية الصادرة أمس التي أجمعت على أحقية آدم وناس بنيل فرصة في مخططات أنشيلوتي، بداية من لقاء القمة المرتقب الأسبوع المقبل أمام المتصدر جوفنتوس. ويعتبر هدف أول أمس الثالث للدولي الجزائري في السيري أ هذا الموسم رغم مشاركاته القليلة رفقة نابولي، بعدما جمع إلى حد الآن 352 دقيقة فقط في 12 مشاركة. ومنح موقع هوسكورد لاعب الخضر علامة 6 من 10 في اللقاء الذي غاب عنه الجزائري الآخر وزميله في الفريق فوزي غولام لأسباب فنية.

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