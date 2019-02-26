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بينما تعرض مقر الفريق للتخريب

شقيق لاعب لم يؤهل في الكناري يعتدي على ملال!

  26 فيفري 2019 - 20:12   قرئ 30 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
شقيق لاعب لم يؤهل في الكناري يعتدي على ملال!

تعرض رئيس شبيبة القبائل شريف ملال أمس إلى اعتداء من طرف مجموعة من المجهولين الذين قاموا باقتحام مقر النادي الواقع بالمدينة الجديدة في تيزي وزو. 

 

أكدت مصادر لـ»المحور اليومي»، أن ملال كان داخل مكتبه عندما دخل عليه عدد من الأشخاص لم يتم تحديد هوياتهم بعد، حيث انهالوا عليه بالضرب مع الاعتداء عليه بسلاح أبيض مما سبب له عدة جروح بليغة في نقاط متفرقة من بدنه لاسيما على مستوى الرأس. وقد تم تحويل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج ثم غادره، ليقوم بعدها بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية من أجل فتح تحقيق في القضية وتحديد هوية مقترفي الجريمة، وأكدت مصادر لـ»المحور اليومي» أن التحقيقات الأولوية أفضت إلى توقيف المتهم الرئيس في القضية، والذي تبين أنه شقيق أحد اللاعبين الذين تم استقدامهم إلى الفريق هذا الموسم، ولم يتم تأهيله للمشاركة في لقاءات الكناري. وتعرض مقر النادي إلى علميات تخريب من طرف أشخاص رافقوا المتهم الرئيس في قضية الاعتداء التي راح ضحيتها الرئيس شريف ملال، وأظهرت صور بعض الصفحات الخاصة بأنصار الشبيبة على الفايسبوك آثار التخريب، بينما استنكر عشاق الكناري مثل هذه الخرجات التي تمس أحد رموز الكرة الجزائرية وأعلنوا عن مساندتهم المطلقة للإدارة الحالية بقيادة شريف ملال.

أغيلاس ب

 

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