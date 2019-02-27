﻿في ظل الحديث عن تطبيق «الويكلو» تزامنا مع المظاهرات... زرواطي لـ«المحور اليومي»:

«التأجيلات سلاح ذو حدين ونرفض اللعب في غياب الأنصار»

أكد الناطق الرسمي باسم فريق شبيبة الساورة محمد زرواطي، أن قضية تأجيل المباريات التي طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة بسبب مظاهرات الشعب المطالب بالتغيير السياسي تعتبر سلاحا ذا حدين بالنسبة للأندية.

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم عن تأجيل لقاء اتحاد بلعباس وشبيبة الساورة ضمن الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى «موبيليس» قبل 24 ساعة فقط عن موعده الذي كان مقررا عشية أمس. وفي اتصال هاتفي بـ»المحور اليومي»، أكد رئيس شبيبة الساورة الأسبق محمد زرواطي الذي يشغل حاليا منصب الناطق الرسمي للفريق أن التأجيل جاء في صالح فريقه، باعتبار أن لاعبي الشبيبة يعانون من كثرة المباريات بسبب مشاركتهم في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وأضاف: «التأجيلات تعتبر سلاحا ذا حدين، فمن جهة تكبدنا خسائر مالية كبيرة خاصة بالنسبة للفرق الضيفة، كما أنها تحمل في الجهة الأخرى إيجابيات عديدة، أبرزها تفادي الإرهاق واسترجاع المصابين، كما أنها تضع اللاعبين في أجواء مريحة تحسبا لبقية المشوار». وفي رده حول إمكانية لعب ما تبقى من مباريات المحترف الأول والثاني دون حضور جماهيري، وهي الفكرة التي تداولتها أطراف فاعلة في الكرة الجزائرية من أجل تفادي الانزلاقات وإنهاء المنافسة في وقتها المحدد، قال زرواطي: «اللعب دون جمهور كأنك تأكل طبقا شهيا دون ملح، لهذا أنا ضد هذه الفكرة وأرفض الويكلو». وفي ختام حديثه، تمنى محدثنا أن يعود الهدوء إلى الشارع الجزائري في القريب العاجل.