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بينما يختتم الفريق تربص البليدة اليوم

الموب تسقط أمام حجوط في ثاني لقاءاتها الودية

  27 فيفري 2019 - 13:25   قرئ 35 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الموب تسقط أمام حجوط في ثاني لقاءاتها الودية

تلقت تشكيلة مولودية بجاية، أمس، هزيمة غير متوقعة في لقائها الودي الذي جمعها بالمضيف اتحاد حجوط في ثاني محطة تحضيرية لأشبال آلان ميشال في تربص البليدة.

فشل فريق الموب أمس في تجاوز عقبة اتحاد حجوط المنتمي إلى القسم الثاني هواة غرب، وانهزم رفقاء دهار بثنائية لهدف وحيد، وهو اللقاء الودي الثاني والأخير بالنسبة لأبناء يما غورايا خلال التربص القصير المقام بالبليدة والذي سيختتم اليوم، على أن تشد التشكيلة الرحال صبيحة الغد نحو بجاية ومن ثم نحو بشار تحسبا لمواجهة شبيبة الساورة في السبت المقبل لحساب الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى. وكان أشبال الفرنسي آلان ميشال قد واجهوا اتحاد الشفة في لقاء ودي الأحد الماضي وفازوا برباعية لهدف، غير أنهم قدموا مستوى باهتا في مباراة أمس أمام اتحاد حجوط، وهو ما جعل الأنصار يعبرون عن مخاوفهم من مستقبل ناديهم الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بالعودة إلى جحيم المحترف الثاني، خاصة أن الفريق تنتظره مباريات صعبة فيما تبقى من عمر البطولة.

آلان ميشال منح الفرصة للجميع أمس

قرر المدرب الجديد للموب آلان ميشال، منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال اللقاء الودي أمام اتحاد حجوط، حيث لعب التقني الفرنسي بتشكيلتين مختلفتين في الشوطين الأول والثاني، ويسعى آلان ميشال من خلال ذلك إلى الاطلاع على إمكانات كل اللاعبين المتاحين من أجل تحديد التشكيلة المثالية التي سيعتمد عليها في اللقاءات المقبلة بداية من لقاء شبيبة الساورة، والذي تعتبر نقاطه الثلاث مهمة لرفقاء بيسان من أجل الحفاظ على آمالهم في المنافسة على ورقة البقاء ضمن حظيرة الكبار.

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