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الرابطة تصدر عقوبات ضد بعض الأندية

  05 مارس 2019 - 11:18   قرئ 62 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الرابطة تصدر عقوبات ضد بعض الأندية

تمت معاقبة وداد تلمسان، بمقابلة دون جمهور، بسبب استعمال الألعاب النارية ورمي المقذوفات على الميدان (ثالث مخالفة)، أثناء مقابلته ضد المتصدر نجم مقرة (1-1)، التي لعبت يوم السبت الفارط بملعب العقيد لطفي بتلمسان، لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حسبما أعلنته اليوم الإثنين، الرابطة الوطنية المحترفة، وإضافة إلى هذه العقوبة فإن وداد تلمسان ملزم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار بسبب هذه المخالفة الثالثة، حسب نفس المصدر

من جهة أخرى، وجهت لجنة الانضباط المجتمعة أمس عقوبة أربع مقابلات نافذة، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف دينار في حق مدرب فريق نجم مقرة، عباس عبد العزيز، بتهمة "إثارة الأنصار"كما تلقى ناصر بشوش، المدرب المساعد لاتحاد الحراش، عقوبة عدم دخول الميدان وغرف الملابس، لثلاث مباريات نافذة وغرامة 200 ألف دينار بسبب "المساس بكرامة وشرف أحد الرسميين "وعوقب كل من محمد هريات (أولمبي المدية) وفيصل عبدات (اتحاد الحراش)، بأربع مباريات لكل منهما، منها اثنتان غير نافذة وغرامة 40 ألف دينار بسبب "تصرف غير رياضي ضد أحد الرسميين"

 

 

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