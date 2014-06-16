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نبيل سعدي بستقيل من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية

  20 جويلية 2017 - 12:12   قرئ 47 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
نبيل سعدي بستقيل من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية

أعلن الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للملاكمة, نبيل سعدي, انسحابه من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية بسبب "اللاإستقرار الذي تعيشه الهيئة" التي يترأسها مصطفى براف.

 وقال نبيل سعدي في بيان وزع اليوم الخميس : "يؤسفني أن أعلن رسميا انسحابي من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية و كلني أمل في أن تنتصر الحكمة و هذا في مصلحة الحركة الرياضية الوطنية".  هذه الاستقالة تضاف الى تلك التي قدمها ستة أعضاء سابقين من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية الذين تم انتخابهم يوم 27 مايو الفارط قبل انسحابهم تنديدا, حسبهم, "بالظروف التي جرت فيها الجمعية العامة الانتخابية".  و أعيد انتخاب مصطفى براف في 27 مايو لعهدة ثانية على رأس اللجنة الأولمبية بعدما جمع 80 صوتا مقابل 45 لصالح منافسه و رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى, عبد الحكيم ديب.

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