الوزير يعيش أصعب فتراته على مستوى الوزارة الوصية

ولد علي يسقط مجددا أمام بيراف وبراهمية يجره إلى أروقة المحاكم

يعيش وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أحلك أيامه منذ وصوله إلى مبنى أول ماي، حيث توالت الضربات الموجهة إليه، فبعد ساعات فقط من فصل المحكمة الرياضية لصالح بيراف على حسابه، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية عمار براهمية عن جر الوزير إلى أروقة المحاكم.

تلقى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ضربة قاضية ثانية في معركته مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، بعد أن فصلت المحكمة الرياضية لصالح الثاني في الطعن المقدم من طرف الاتحاديات المعارضة، يأتي هذا بعد أيام من إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عن شرعية الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية التي جرت بتاريخ 27 ماي 2017، وأسفرت عن انتخاب بيراف لعهدة أولمبية جديدة، وهي الانتخابات التي لاقت معارضة من بعض الاتحاديات وصاحبها تأييد كبير من ولد علي، الذي سبق أن أكد سعيه إلى فصل المحكمة الرياضية عن اللجنة الأولمبية، غير أن وزير الشباب والرياضة تلقى ضربة جديدة وسقط أمام بيراف مجددا، بعدما فصلت المحكمة لصالح الثاني ورفضت الطعن المقدم على خلفية أحداث الجمعية العامة، وبالعودة إلى التفاصيل، كانت بعض الاتحاديات رفضت الانضمام إلى مكتب بيراف، وتدخل يومها الوزير ولد علي، الذي وعدهم بنقل انشغالاتهم إلى الحكومة، وأكد أنه سيلبي شروطهم التي تمثلت في انسحاب بيراف، وتقدمت الاتحاديات المعارضة بدعم من الوزير بطعن على مستوى المحكمة الرياضية، غير أن هذه الأخيرة فصلت لصالح بيراف، ليسقط بذلك وزير الشباب والرياضة من جديد، بعد أن ذاق طعم الانتصار في معركته الأولى مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة.

رئيس وفد اللجنة الأولمبية يقاضي ولد علي بتهمة القذف

أعلن رئيس الوفد الجزائري في ألعاب أولمبياد ريو 2016، عمار براهمية، عن إيداعه دعوى قضائية ضد الوزير الهادي ولد علي، بتهمة القذف بعدما صرح الوزير بأن براهمية استغل أموال اللجنة الأولمبية من أجل نقل أفراد عائلته إلى البرازيل، وأوضح المعني بالأمر في تصريحات خص بها موقع «كل شيء عن الجزائر» الخميس الماضي، أن كل ما جاء على لسان ولد علي افتراء وكذب، مبرزا أنه يملك كل الدلائل التي تثبت أن عائلته تنقلت بأموالها الخاصة وليس بأموال الحكومة مثلما زعم الوزير، وأبرز براهمية أنه قرر اللجوء إلى المحكمة لمقاضاة ولد علي على تصريحاته واتهاماته له.

محمد لمين صحراوي