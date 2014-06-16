رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف يرد على الوزير عبر «المحور اليومي»:

«لمـــاذا لـــم يشكـــك ولـــد علـــي فـــي مصداقيـــة الـ«تـــاس» حيـــن أنصفتـــه ضـــد اتحاديــــات أخـــــرى؟»

فتح رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى بيراف، أمس، قلبه لـ «المحور اليومي» وتحدث عن قرار المحكمة الرياضية الجزائرية التي أكدت شرعية انتخابه لعهدة ثانية وفوزه في المعركة التي شنها ضده وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

أكد رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، أن رفض المحكمة الرياضية الجزائرية (تاس) الطعن الذي تقدمت به بعض الاتحاديات المعارضة على أحداث الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية التي جرت يوم 27 ماي السابق، للمكالبة بتنحيته بعد فوزه بعهدة جديدة جاءت لتثبت نزاهة هيئته وأن الانتخابات جرت في شفافية لاسيما وأن الدلائل التي قدمها المعارضون بتزكية من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي لم تكن مؤسسة وقال في تصريح لـ»المحور اليومي»: «قرار «التاس» يؤكد مصداقية الانتخابات ويثبت بأن الانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية وطلبات المعارضين لم تكن مبررة» وأضاف محدثنا :»في المقابل فقد قدمنا كل الدلائل للمحكمة الرياضية التي أنصفتنا وأؤكد أن التاس تعمل بكل حرية واستقلالية.» وبخصوص الشكوك التي وجهها الوزير الهادي ولد علي للمحكمة الرياضية الجزائرية قبل إصدارها القرار النهائي كونها تابعة للجنة الأولمبية وكان الوزير قد عبر عن مخاوفه من أن تحكم لصالح بيراف، مبرزا سعيه لفصلها عن اللجنة الأولمبية فقد رد محدثنا عن تلك التصريحات قائلا :»هذه التصريحات لا يجب أن تخرج خارج الجزائر، وما حدث نقطة سوداء في تاريخ الرياضية الجزائرية ويجب علينا أن نقطعها ولا نكتفي فقط بطيها» قبل أن يختم بيراف حديثه قائلا :»هناك قوانين يضم نصوص مطبقة بصراحة، تلك التصريحات التي أطلقها الوزير كانت بعد أن أنصف في قضاياه السابقة ضد عدة اتحاديات، ولا أفهم لماذا يشكك ولد علي في محكمة أسستها الدولة، كما لا أفهم أيضا لماذا لم يشكك في «التاس» عندما أنصفته في قضاياه السابقة.»

محمد لمين صحراوي