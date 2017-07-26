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شحاتة يتراجع عن تدريب المولودية وبن شيخة مقترح

قاسي السعيد يواصل غربلة مؤيدي غريب وشاوشي في عين الإعصار

  26 جويلية 2017 - 22:10   قرئ 41 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
قاسي السعيد يواصل غربلة مؤيدي غريب وشاوشي في عين الإعصار

يواصل المدير الرياضي الجديد لشركة مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، عملية الغربلة التي باشرها ضد مؤيدي الرئيس الأسبق عمر غريب، وجاء الدور هذه المرة على الحارس الأول فوزي شاوشي الذي أصبح في عين الاعصار.

 

تيبدو أن قاسي السعيد، عرف من أين تأكل الكتف في سبيل نجاحه على رأس إدارة العميد، بدليل أن واصلة حملة تطهير محيط الفريق من كل من يحسب على لعمر غريب، فبعد الإطاحة بالمدرب كمال مواسة والطاقمين الطبي ومدرب الحراس وحتى سكريتير الفريق وعدد من اللاعبين الذين يحسبون من الموالين لغريب، جاء الدور الآن على الحارس فوزي شاوشي الذي تربطه علاقة مميزة بالرئيس الأسبق بدليل أنه حافظ على نفس أجرته السابقة الموسم الماضي رغم أنه كان معاقبا بالإيقاف لـ 10 مباريات في عهد غريب وعاد للمشاركة أساسيا بعدها، ودعا قاسي السعيد الحارس الدولي السابق للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تخفيض راتبه إلا أن شاوشي رفض الفكرة وغادر مقرا النادي غاضبا غير أن قاسي السعيد استعمل ورقة الحارس السابق لوفاق سطيف خذايرية للضغط على شاوشي مقابل تخفيض راتبه أو الرحيل عن الفريق باعتبار أنه لا يزال مرتبطا بعقد لموسم آخر.

بوقاش يتحصل على أوراقه وقاسم وزرداب يساومان قاسي السعيد 

تحصل المهاجم الحاج بوقش على أوراق تسريحه، صبيحة أمس، بعد فسخ عقده بالتراضي مع إدارة المولودية ويتواجد ليتجه بعدها مباشرة لملاقاة مسؤولي اتحاد الحراش الذين اقنوه بحمل ألوان فريقهم، في المقابل فقد تواجد الثنائي المسرح الآخر زرداب وقاسم مهدي بمقر العاشور إلا أن مفاوضاتهم مع قاسي السعيد كانت سلبية وطالب الثنائي بتعويضات تصل إلى حد 3 ملايير سنتيم مقابل فسخ عقديهما مع الفريق.

مقربين من شحاتة يؤكدون رفضه تدريب  العميد 

بعدما كان مقررا أن يصل اليوم أو غدا على أقصى تقدير إلى الجزائر لترسيم التحاقه بالعارضة الفنية لمولودية الجزائر، تراجع الناخب المصري الأسبق حسن شحاتة عن فكرة تدريب العميد، وأكد موقع  الوطن نيوز  المصري أمس، أن شحاتة  رفض العرض الذي تلقاه من قاسي السعيد دون إبداء أسباب واضحة على الرغم من المبلغ المالي الضخم الذي كان سيتقاضاه، وأضاف ذات المصدر أن المدرب المصري كشف لمقربيه أنه تراجع عن فكرة تدريب المولودية، لتكون ثالث فريق جزائري يرفضه في أسبوع واحد شحاتة بعد شباب بلوزداد وفريق رفضت الصحافة المصرية ذكر اسمه.

الى ذلك، اقترحت بعض الاطراف على ادارة العميد المدرب السابق للفريق عبد الحق بن شيخة ليقود العارضة الفنية  للفريق.

لمين صحراوي

 

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