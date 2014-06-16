زطشي يطلب توضيحات من قرباج

طالب المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" من الرابطة المحترفة لكرة القدم بتوضيح موقفها إزاء "الفاف"، حسب ما أوضحه بيان لذات الهيئة الكروية، مساء أمس، على موقعها الرسمي.

وجاء في البيان ما يلي "خلافا لرؤساء الرابطات الأخرى، غياب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج عن اجتماع المكتب الفيديرالي، دون تقديم اعتذاره، أو تكليف عضو من المكتب الفيديرالي ينوب عنه.

وتتأسف الهيئة الكروية لهذه الوضعية، طالبة منه أن يحدد بسرعة، موقف الرابطة المحترفة إزاء الفاف".