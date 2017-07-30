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حمّلوا الحكم العراقي مسؤولية الإقصاء من البطولة العربية

أنصار النصرية يحيون لاعبيهم على روحهم القتالية ويتفاءلون بموسم قوي

  30 جويلية 2017 - 11:28   قرئ 12 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
أنصار النصرية يحيون لاعبيهم على روحهم القتالية ويتفاءلون بموسم قوي

 أجمع أنصار النصرية أن التأهل إلى دور نصف النهائي من منافسة الكأس العربية، سرق منهم بعدما انحاز الحكم العراقي علي الصباح الفيسي، إلى الأهلي المصري في اللقاء الحاسم الذي جمع الفريقان أول أمس، وانتهى لصالح المصريين بثنائية لهدف، وكانت النصرية متفوقة بهدف يتيم إلى أن منح العراقي ضربة جزاء للأهلي قبل أن يضيف 6 دقائق كاملة كوقت إضافي وهو ما سمح لأصحاب الأرض بخطف الفوز والتأهل كأحسن صاحب مركز ثاني في المجموعات الثلاث، ومقابل ذلك، أثنى عشاق اللونين الأحمر والأصفر على الأداء البطولي الذي ظهرت به تشكيلتهم في البطولة العربية بالرغم من مرارة الإقصاء الذي لم يكن بطريقة رياضية –حسبهم- بعدما تجمد رصيد الفريق عند 3 نقاط بفوز وهزيمتين، غير أن المنافسة كانت فرصة للأنصار من أجل أخذ صورة على تشكيلتهم لاسيما وأنها سجل استقدامات كثيرة وتفاءل عشاق الملاحة كثيرا بقدرة فريقهم على المنافسة بقوة على لقبي البطولة والكأس.

نغيز «ضيعنا التأهل ولهذه الأسباب احتج أشبالي على الحكم»

اعترف مساعد مدرب الخضر الأسبق والمدرب الحالي لنصر حسين داي، نبيل نغيز أن فريقه ضيع تأهلا في المتناول أمام الأهلي المصري، ملمحا إلى أن حكم اللقاء أخطأ كثيرا في حق تشكيلته، كما اعتذر عما بدر من أشباله عقب صافرة النهاية وقال» المباراة كانت بمثابة نهائي المبكر، والظروف لم تخدم فريقي للعبور للدور قبل النهائي» وأضاف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس:» فضلت اللعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي، لمعرفتي الجيدة بقوته، وفريقي يعاني من مشاكل بدنية وبعض الغيابات، وحرصنا على التأمين الدفاعي، أملا في إحراز هدف، وهو ما تم بالفعل، ولكن عودة الأهلي السريعة صعبت المهمة، وكنا أقرب للفوز، لكننا ضيعنا فرصا محققة في اللحظات الأخيرة.»

 

لمين صحراوي

 

 

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