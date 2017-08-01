مدربون يفضلون البطالة على العمل مع حناشي!

يبدو أن رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي شوّه سمعته في الوسط الكروي الجزائري بسبب قراراته الارتجالية التي أصبحت «موضة» بالنسبة له خصوصا ما تعلق بإقالة وجلب المدربين ما جعل العديد من التقنيين يرفضون تدريب الشبيبة بسببه.

فور إقالته للثنائي موسوني ورحموني من العارضة الفنية لشبيبة القبائل ربط الرئيس محند شريف حناشي، عدة اتصالات مع مدربين يتواجدون حاليا أحرار قصد قيادتهم مهمة تدريب الكناري غير أن كل الأسماء التي ربط عرض عليها حناشي فكرة خلافة موسوني ورحموني رفضت الفكرة جملة وتفصيلا دون الدخول في مفاوضات، ومن أبرز الأسماء نجد المدرب السابق عز الدين آيت جودي، الذي تلقى اتصالات من مقربين من الرئيس حناشي إلا أنه أغلق الأبواب في وجههم وأكد أنه يرفض العمل مع حناشي، وهو ما حدث مع المدرب المغترب عادل عمروش الذي رفض هو الآخر فتح أبواب المفاوضات مع الشبيبة بسبب حناشي، الذي فقد سمعته في الوسط الكروي بسبب خلفياته مع المدربين وتجبره بالإضافة إلى تدخله في الشؤون الفنية ما جعل عدة أسماء تفضل البطالة على العمل معه بالرغم من أن سمعة الشبيبة لا تحتاج إلى تعريف وكل مدرب يحلم بقيادة عارضتها الفنية، غير أن حناشي الذي تعاقب في عهدته أزيد من 48 مدربا أصبح يشكل شبحا بالنسبة للمدربين وهو ما قد يدفعه للاستعانة بورقة المدرب الأجنبي في حال مواصلته على رأس الفريق.

الاجتماع الحاسم في 7 أوت والأنصار متخوفون من خرجة حناشي





من المنتظر أن يكون اجتماع يوم 7 أوت الجاري بين حناشي والمساهمين بالإضافة إلى رجل الأعمال لخضر مجان حاسما في مستقبل الرئيس الحالي على رأس الشبيبة، وكان حناشي قد منح المستثمر القاطن بمنطقة «ميشلي» موافقته المبدئية لبيعه أسهم الشبيبة ليكون هو الرئيس الجديد وهو ما يتمناه أنصار الكناري الذي أصبحوا لا يثقون في تصريحات حناشي باعتبار أنه أكد في العديد من المناسبات أنه سيرحل في حال مجيء مستثمر قادر على قيادة الشبيبة غير أنه يعرقل الجميع مثلما فعل في وقت سابق مع حداد وبعده ربراب.

مجان يجتمع بموسوني ورحموني ويضع النقاط على الحروف





برر الرئيس محند شريف حناشي إقالة الثنائي رحموني وموسوني من تدريب الشبيبة بأنه قرار جاء من رجل الأعمال لخضر مجان الذي ينوي شراء أسهم الكناري، وهو ما دفع بالمستثمر إلى تكذيب الأمر جملة وتفصيلا وذلك في اجتماعه أول أمس بالطاقم الفني رحموني وموسوني، وهي الخطوة التي تؤكد أن الثنائي قد يبقى على رأس الشبيبة في حال وفاء حناشي بوعده وبيع الأسهم للخضر مجان الذي وعد أنصار الكناري بالعودة إلى منصة التتويجات.