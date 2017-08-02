المنظومة الكروية تحتضر وتراشق بين زطشي وقرباج

«كرنفال في دشرة»...هذا ما يمكن إطلاقه على ما تعيشه الكرة الجزائرية في عهد رئيس الفاف الجديد خير الدين زطشي، الذي فتح حرب ضروس على نظيره من الرابطة محفوظ قرباج، لا تكاد أن تنتهي في غياب رد فعل من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

بعد أن ظن الجميع أن حرب التصريحات التي دخل فيها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير زطشي في الأيام القليلة الماضية، مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، قد انتهى بمجرد نشر هذا الأخير بيانا يرد فيه على اتهامات زطشي خرج خليفة روراوة ببيان جديد أول أمس، ووجه لقرباج من خلاله اتهامات خطيرة بعدما وصفه بـ»الكاذب» وراح رئيس الباك السابق إلى أبعد من ذلك، عندما أكد - في البيان ذاته الذي كان مرفوقا بدعوة عبر البريد الإلكتروني وجهها لقرباج من أجل حضور اجتماع المكتب الفدرالي يوم 26 جويلية الماضي، وغاب عنه الرئيس السابق لشباب بلوزداد بحجة أنه لم يتلق أي استدعاء - أن قرباج يسير من طرف أشخاص لضرب استقرار الفاف (في إشارة واضحة إلى الرئيس السابق للاتحادية محمد روراوة) وبين كل هذه الاتهامات التي يطلقها زطشي في حق قرباج ويرد عليه الأخير بشكل عنيف تبقى الكرة الجزائرية أكبر خاسر باعتبار أن الرجلان كان عليهما التباحث في حلول لانتشال المنظومة الكروية من الفساد التي تتخط فيه من اتهامات لسلك التحكيم وترتيب المباريات بالإضافة إلى بعث التكوين في الأصناف الصغرى مثلما تغنى به زطشي منذ صعوده على أعلى هرم في الكرة الجزائرية، ويحدث كل هذا وسط اختفاء وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي لم يحرك ساكنا اتجاه ما يحدث بالرغم في أنه تقمص في العديد من المناسبات مهمة رجل الإطفاء لتلميع صورة الرياضة الجزائرية.

زطشي سيطيح حتما بقرباج من رئاسة الرابطة





توحي كل المعطيات، أن حرب التصريحات التي تعيشها الكرة الجزائرية بين زطشي وقرباج ستنتهي حتما بإطاحة رئيس الرابطة من منصبه، وكان قرباج قد أعاب في العديد من المناسبات على زطشي إخراجه من مخططاته عكس ما كان عليه الحال في عهد روراوة، إلا أن رئيس أتليتيك بارادو نفى الأمر مرارا وتكرار وأكد أنه مستعد للعمل مع قرباج، غير أن الأيام الأخيرة كشفت بأن الفجوة بين الرجلين أكبر بكثير مما كان يظن المتتبعون وكشفت بعض المصادر أن زطشي سيلعن رحيل قرباج خلال اجتماع المكتب الفدرالي المقرر نهاية أوت الجاري.