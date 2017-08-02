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فيما يكون أمادا قد اندمج في المساء مع رفقائه الجدد

قراوي يغيب عن الحصة الصباحية للعميد وبارناباس يستأنف

  02 أوت 2017 - 10:39   قرئ 22 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
قراوي يغيب عن الحصة الصباحية للعميد وبارناباس يستأنف

واصلت تشكيلة مولودية الجزائر تحضيراتها للموسم الكروي الجديد بمعدل حصتين تدريبين في اليوم الواحد، بعد مرور 4 أيام فقط من حصة الاستئناف عقب الراحة الصيفية.

 
أجرت تشكيلة المولودية صبيحة أمس، حصتها التدريبية التاسعة من نوعها منذ انطلاق التحضيرات الصيفية قبل يومين فقط من انطلاق التربص خارج البلاد، وشهدت الحصة التي استضافها ملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البينان غياب متوسط الميدان أمير قراوي لأسباب مجهولة، حسبما كشف عنه مساعد المدرب رفيق صايفي، فيما اندمج اللاعب النيجيري بارناباس، بعدما غاب عن الحصة المسائية أمس، بسبب إحساسه ببعض الآلام والإرهاق، كما خاضت التشكيلة العاصمية في المساء حصة تدريبية أخرى انطلقت على الساعة 18، ويكون الوافد الجديد على الفريق أمادا قد اندمج فيها رفقة زملائه، بعدما غاب في الصباح بسبب إجرائه الفحوصات الطبية، وضمت المولودية إلى صفوفها اللاعب الملغاشي أمادا، بعدما قررت التخلي عن صفقة المالي سيديبي الذي رفض حمل ألوان الفريق رغم أن أوراق تسريحه من الموب كانت بحوزة إدارة العميد التي أعادت بيعها إلى نظيرتها البجاوية ليلتحق سيديبي بالجار اتحاد العاصمة.
 
هوية المدرب تُعرف اليوم وكوربيس الأقرب

من المنتظر أن تُعرف اليوم، هوية خليفة المدرب المقال كمال مواسة، حسبما أكده المدير الرياضي كمال قاسي السعيد، الذي قال إن إدارته تقدمت كثيرا في مفاوضاتها مع أحد التقنيين الأجانب، المنتظر حلوله اليوم أو غدا، على أقصى تقدير بالجزائر للتوقيع على عقده مع العميد، ورغم أن قاسي السعيد رفض الإفصاح عن اسم المدرب الجديد،    إلا أن كل الترشيحات تصب في صالح التقني الفرنسي رولان كوربيس، لمعرفته الجيدة بخبايا الكرة الجزائرية، بالإضافة إلى اتقانه اللغة الفرنسية مقارنة بالتقني الإسباني مينوز المرشح هو الآخر لتولي العارضة الفنية لرفقاء شاوشي.
 
المولودية تطير هذا الجمعة إلى «جبال الألب» بفرنسا للتربص

رسم المدير الرياضي لشركة المولودية قاسي السعيد، التربص الصيفي بفرنسا، وأكد أن التشكيلة ستقيم على مقربة من جبال الألب، مشيرا إلى أن وفد المولودية سيطير هذا الجمعة، إلى هناك مرفوقا بالمدرب الجديد الذي سيشرف على التحضيرات الجدية، وأكد ذات المتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس، أن إدارة فريقه اختارت جبال الألب، كونها أفضل مكان للتربص فمنتخب فرنسا يحضر دائما هناك.
 
ل صحراوي
 

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