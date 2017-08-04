«تبهدايل» في تربص تونس وحديث عن رحيل حناشي

رحموني وموسوني يقودان تدريبات الكناري وفابرو يغادر

تعدت المشاكل الإدارية التي عاشتها شبيبة القبائل في الآونة الأخيرة، حدود الوطن ووصلت إلى الأراضي التونسية، أين يوجد الفريق منذ الأربعاء الماضي لمباشرة تربصه التحضيري الصيفي.

عاش وفد شبيبة القبائل المتوجود بمنطقة قمرت التونسية، في فوضى عارمة، في اليومين الأولين من التربص الصيفي، بسبب حضور المدرباين المقالين من طرف الرئيس محند شريف حناشي موسوني ورحموني والتقني الإيطالي أنريكو فابرو الذي اتفق مع الرئيس على تدريب الفريق، حيث طلب رئيس البعثة نسيم بن عبد الرحمن، من فابرو البقاء في غرفته بالفندق، كما طلب من رحموني وموسوني اللذين انتقلا إلى الملعب عدم الإشراف على التدريبات والعودة من حيث أتيا، وأبرزت بعض المصادر أن موسوني دخل في ملاسنة حادة مع فابرو، مساء الأربعاء الماضي، في بهو الفندق الذي يقيم فيه الفريق، بداعي أنه لا يحق له تدريب شبيبة القبائل، كونه لا يملك أي عقد يربطه بالنادي، وهو ما انعكس سلبا على معنويات اللاعبين في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكناري الحافل بالإنجازات المحلية والقارية، وأشرف الحارس مليك عسلة على الحصة التدريبية الصباحية ليوم الخميس، وعادت الأمور إلى نصابها في تدريبات أمس، التي أشرف عليها الثنائي موسوني ورحموني، بعد قرار الإدارة بقاءها، فيما حمل التقني الإيطالي فابرو أغراضه وغادر نحو مسقط رأسه، ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه بعض الأطراف عن استقالة الرئيس محند شريف حناشي من منصبه وإمكانية عدم حضوره اجتماع الجمعية العامة المرتقب هذا الإثنين.

ل ص