المساهمون تهديداتهم سحبون الثقة من عميد رؤساء

حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي

وحسبما أكده عضو مجلس إدارة الشبيبة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب نهاية الاجتماع الذي حظره كل من ملاح عز الدين، كانا رشيد، خلفة شيخ، على اللوز، مليك أزلاف، خلاف مفتاح، رشيد أزواو، فإن المجتمعين تبنوا مجموعة من القرارات الهامة تمهيدا لرحيل حناشي، والمتمثلة أساسا في حل مجلس إدارة الفريق، إنشاء مجلس مراقبة لمتابعة والتحضير للجمعية العامة غير العادية المرتقب تنظيمها بتاريخ 07 سبتمبر القادم، أين سيتم تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة المكون من 5 إلى 12 عضوا مع الإعلان رسميا عن افتتاح رأسمال الشركة أمام المستثمرين والمتعاملين المحليين. كما أكد المتحدث أن الاجتماع الذي غاب عنه حناشي بحكم تواجده في المغرب، أسفر أيضا عن تعيين كل من السيدين زغدود ومليك أزلاف لتسيير الفريق بصفة مؤقتة إلى غاية انعقاد الجمعية العامة التي سيسبقها أيضا تعيين مدقق حسابات لإعداد الحصيلة المالية للشركة ذات الاسهم جياسكا .

أغيلاس. ب