ولد علي...حل فيدرالية الكاراتي الجزائرية من طرف الفيدرالية العالمية قرار غير صائب

وصف وزير الشباب والرياضة السيد الهادي ولد علي مساء امس الجمعة بقسنطينة قرار حل الفيدرالية الجزائرية للكاراتي دو من طرف الفيدرالية العالمية للكاراتي دو ب"غير الصائب".

وأوضح الوزير على هامش زيارته لملعب الشهيد حملاوي الذي سيحتضن مساء يوم السبت مقابلة الدور النهائي التأهيلي للبطولة الإفريقية للأمم بين التشكيلة الوطنية "أ" والفريق الليبي بأن "مراسلة تم إرسالها للجهات المختصة من أجل أن تتراجع الفيدرالية العالمية للكاراتي" لاسيما كما أضاف- وأن القانون لا يمنع بأن تدار الفيدرالية من طرف مجلس إدارة" .

وقد تم في هذا السياق تنصيب "خلية أزمة من طرف وزارة الشباب والرياضة التي شرعت في إجراء اتصالات مع مختصين من أجل إيجاد السبل الكفيلة واللازمة قصد إلغاء هذا القرار" كما أضاف الوزير.

وأكد الوزير بأن مجلس الادارة الذي يعمل بطريقة "قانونية" والذي تمكن من إنجاز مسار "محترم بمشاركات وجوائز في مختلف المسابقات" .

وذكر الوزير بأن مجلس الإدارة الذي تم تنصيبه كإجراء مؤقت من أجل وضع حد نهائي لفترة طويلة من اللا استقرار والمضطرب الذي شاب عمل هذه الفيدرالية.

يذكر أن الفيدرالية العالمية للكاراتي دو أعلنت الاثنين الأخير قرار حل بشكل فوري للفيدرالية الجزائرية للكاراتي دو.

وفي ذات السياق أكد الوزير بأنه سيتم عقد جمعية استثنائية انتخابية من أجل وضع حد للاضطرابات المسجلة في هذه الرياضة.