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مباراة ليون دوشار تلغى والفريق سيواجه غرونوبل السبت القادم

العميد ينتقل إلى «تين» وصايفي يمنح تقاريره للمدرب كازوني

  14 أوت 2017 - 10:53   قرئ 1 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
العميد ينتقل إلى «تين» وصايفي يمنح تقاريره للمدرب كازوني

 عادت تشكيلة مولودية الجزائر صبيحة أمس، إلى مركز «تين» المتواجد على علو 2000 متر لمواصلة تحضيراتها الصيفية المقامة بجبال الألب الفرنسية، بعدما كانت الفترة الأولى بمنطقة «فيشي» على علو 1000 متر وذلك بتوصية من المحضر لابان. 

استأنفت تشكيلة العميد أمس، تدريباتها بعد اللقاء الودي الذي فاز به الفريق أول أمس أمام كوت شود برباعية كاملة، وعرفت حصة أمس، الصباحية التي جرت بمركز «تين» الذي برمجت فيه إدارة الفريق تربصها في وقت سابق قبل التحول إلى مركز «فيشي» مباشرة التقني الفرنسي كازوني، لعمله بشكل رسمي على رأس العارضة الفنية للمولودية وأشرف على أولى الحصص التدريبية لرفقاء حشود بعدما عاينهم في اللقاء الودي الأول من نوعه في فترة التحضيرات أمام نادي كوت شود، واجتمع التقني الفرنسي كازوني مع مساعده رفيق صايفي بالفندق ساعات قليلة قبل انطلاق الحصة التدريبية الصباحية التي أجرتها التشكيلة على أرضية ميدان «ايريك كونتونا» بأعالي مركز التين، أين منح مدلل الشناوة الأسبق جميع التقارير والنقاط التي دونها على التشكيلة العاصمية منذ انطلاق التربص الذي كانت بدايته من الجزائر إلى يوم اللقاء الودي الأول، وظهر جليا أن كازوني يريد اشراك صايفي في كل صغيرة وكبيرة تخص الفريق في سبيل تحقيق نتائج إيجابية، إلى ذلك، ألغت إدارة المولودية رسميا المواجهة الودية التي كان مبرمجا أن يلعبها الفريق اليوم أمام نظيره ليون دوشار بسبب التعب الذي نال من اللاعبين بعد قطعه لأزيد من 400 كيلومتر برا لمواجهة نادي كوت شود في سانت ايتيان، وأوضحت إدارة الفريق أن ثاني المباريات الودية ستلعب السبت القادم أمام نادي غرونوبل والتي قد تكون الثانية والأخيرة باعتبار أن الفريق سيعود بعدها بيومين لمواصلة التحضيرات تحسبا لانطلاق البطولة يوم 26 أوت الجاري.

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