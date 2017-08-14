شريط الاخبار
أقرباء حمو بن لطرش ينفون انتماءه إلى أي تنظيم إرهابي درك العاصمة يطيح بعصابة سرقة المواشي في الدويرة يرفض الاستسلام ويلجأ إلى المحاكم للبقاء في الكناري برميل النفط يتراجع إلى ما دون 50 دولارا الأتراك ساخطون على منع الجزائر استيراد منتجات قيمتها 2000 مليار سنتيم المصرفية الإسلامية في الجزائر ناشئة وحجمها يفوق كل جيرانها إصابة جزائريين في هجوم إرهابي استهدف مطعم إسطنبول بواغادوغو سيدي السعيد يدين حملات المتشددين والمتطرفين ضد الأئمة الجيش يحجز ترسانة أسلحة حربية ويدمر مخابئ ببرج باجي مختار وتيبازة الخواص يطالبون زعلان بتطبيق تعليمة تجديد الحافلات القديمة أطراف تحاول تحريك قطاع الصحة لدفع الوزير للمغادرة نزيف في بيت أحمد أويحيى بوهران قبيل الانتخابات المحلية 15 يوما فقط إقامة حجاج الرحلات الخاصة بالسعودية وزير الفلاحة ينهي مهام مدير الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم مترشحو الأفلان للمحليات ممنوعون من استرجاع أموال الترشح والملفات غلاء الأعلاف يهدد بارتفاع أسعار الأضاحي التسجيل إلكترونيا للإيواء بالإقامة الجامعية لأوّل مرة في القطاع تاج يرفض احتضان عبد الحكيم بطاش بعد طرده من أمبيا تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية للبنوك إلى 4 بالمائة إعادة فتح باب الطلبيات على سيارات سوفاك ابتداء من سبتمبر الجزائر تخسر 300 حاج من كوطتها كل عام بسبب الوفاة والتكاليف طائرة قطرية متوجهة إلى الجزائر تهبط اضطراريا في أثينا تجنيد مئات البياطرة لمراقبة صحة الأضاحي تفاديا لفضيحة العام الفارط فاو تكشف عن زيادات في أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي النفط ينهار مجددا متأثرا بالصراع الأمريكي - الكوري 400 ألف جزائري حصلوا على الجنسية الفرنسية خلال 18 سنة الإفراج عن معتقلين جزائريين في العراق الإفراج عن المتهمين بالتسبّب في وفاة الأم وجنينها بالجلفة فتح 5000 منصب جديد لأعوان شبه الطبي في سبتمبر مئات الأئمة ضحايا لأشخاص متشددين تسجيل 10 حالات تيهان للحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة الجامعات الجزائرية تترنح في ذيل الترتيب العالمي جزائريون لم يؤدوا الحج فُرضت عليهم غرامة قدرها 2000 ريال! الجزائر تحذر تونس من شبكة لتهريب الأسلحة وتزودها بقائمة أسماء تدني معدلات القبول يعيد الجدل حول معايير التوجيه الحكومة تفرج عن رخص الاستيراد ابتداء من 23 أوت ت كنا مناضلين في الحزب الاشتراكي وزوجته كانت تطلب رواياتي الكـــــــــــــــــرة الجـــــزائــــرية إلــــى الهـــــاوية! قايد صالح يشرف على المناورات البحرية الرادع بوهران السعيد بوحجة يتمسك بتمثيل ولاية سكيكدة في البرلمان رغم المسؤولية
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. يرفض الاستسلام ويلجأ إلى المحاكم للبقاء في الكناري

أودع شكوى ضد أعضاء الجمعية العامة

يرفض الاستسلام ويلجأ إلى المحاكم للبقاء في الكناري

  14 أوت 2017 - 21:05   قرئ 11 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
يرفض الاستسلام ويلجأ إلى المحاكم للبقاء في الكناري

حناشي  محكمة تيزي وزو ستعيد لي حقي 

مثلما كان متوقعا، أعلن رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، الذي سحبت منه الثقة أثناء أشغال الجمعية العامة التي جرت وقائعها الأسبوع الماضي، تمرده على القرارات التي اتخذت ضده من طرف المساهمين وقرر اللجوء إلى المحاكم لاستعادة منصبه كرئيس.

عاد محند شريف حناشي إلى الواجهة بعد أسبوع واحد من إعلان مساهمي شبيبة القبائل عن سحب الثقة منه وتعيين  ديريكتوار  بقيادة المسير أزلاف يسير الفريق مؤقتا في انتظار فتح رأس مال شبيبة القبائل مطلع سبتمبر الداخل، أمام المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الـ  كناري  وقرر حناشي، الذي أقدم معارضوه بتنحيته أثناء تواجده بالمغرب في عطلته الصيفية، شن هجوم معاكس ضد الأعضاء الذين انقلبوا ضده ولجأ عميد الرؤساء الجزائريين إلى أروقة المحاكم في سبيل اقناع قاضي محكمة ولاية تيزي وزو بالدلائل أنه الرئيس الشرعي لشبيبة القبائل، وصرح المعني أمس، عقب ايداعه الشكوى ضد الأعضاء المنقلبين ضده، أن ثقته كبيرة في القضاء الجزائري، مبرزا في الوقت ذاته بأنه يحس براحة كبيرة بعدما ابتعد عن الضغط عقب قضائه أياما بالمغرب وقال  أودعت شكوى قضائية ضد أعضاء الجمعية العامة وأنا واثق من استعادة حقي  وأضاف حناشي في تصريحات لبعض الصحفيين الذين تواجدوا على مقربة من محكمة تيزي وزو  العدالة ستفصل بيني وبين من صادق على قرار تنحيتي من رئاسة الشبيبة، وهناك سيكون كلام آخر.  جدير بالذكر أن قرار إزاحة حناشي من الشبيبة بعد 24 سنة كاملة قضاها كرئيس استقبله أنصار النادي القبائلي بفرح شديد ومنهم من خرج ليحتفل في شوارع تيزي وزو بنهاية الأسطورة حناشي، غير أن هذا الأخير يرفض رمي المنشفة وأعلن من جديد نيته في مواصلة مهامه رغم أنف الأنصار والمساهمين وكذا أعضاء الجمعية العامة.

لمين صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات