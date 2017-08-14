أودع شكوى ضد أعضاء الجمعية العامة

يرفض الاستسلام ويلجأ إلى المحاكم للبقاء في الكناري

حناشي محكمة تيزي وزو ستعيد لي حقي

مثلما كان متوقعا، أعلن رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، الذي سحبت منه الثقة أثناء أشغال الجمعية العامة التي جرت وقائعها الأسبوع الماضي، تمرده على القرارات التي اتخذت ضده من طرف المساهمين وقرر اللجوء إلى المحاكم لاستعادة منصبه كرئيس.

عاد محند شريف حناشي إلى الواجهة بعد أسبوع واحد من إعلان مساهمي شبيبة القبائل عن سحب الثقة منه وتعيين ديريكتوار بقيادة المسير أزلاف يسير الفريق مؤقتا في انتظار فتح رأس مال شبيبة القبائل مطلع سبتمبر الداخل، أمام المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الـ كناري وقرر حناشي، الذي أقدم معارضوه بتنحيته أثناء تواجده بالمغرب في عطلته الصيفية، شن هجوم معاكس ضد الأعضاء الذين انقلبوا ضده ولجأ عميد الرؤساء الجزائريين إلى أروقة المحاكم في سبيل اقناع قاضي محكمة ولاية تيزي وزو بالدلائل أنه الرئيس الشرعي لشبيبة القبائل، وصرح المعني أمس، عقب ايداعه الشكوى ضد الأعضاء المنقلبين ضده، أن ثقته كبيرة في القضاء الجزائري، مبرزا في الوقت ذاته بأنه يحس براحة كبيرة بعدما ابتعد عن الضغط عقب قضائه أياما بالمغرب وقال أودعت شكوى قضائية ضد أعضاء الجمعية العامة وأنا واثق من استعادة حقي وأضاف حناشي في تصريحات لبعض الصحفيين الذين تواجدوا على مقربة من محكمة تيزي وزو العدالة ستفصل بيني وبين من صادق على قرار تنحيتي من رئاسة الشبيبة، وهناك سيكون كلام آخر. جدير بالذكر أن قرار إزاحة حناشي من الشبيبة بعد 24 سنة كاملة قضاها كرئيس استقبله أنصار النادي القبائلي بفرح شديد ومنهم من خرج ليحتفل في شوارع تيزي وزو بنهاية الأسطورة حناشي، غير أن هذا الأخير يرفض رمي المنشفة وأعلن من جديد نيته في مواصلة مهامه رغم أنف الأنصار والمساهمين وكذا أعضاء الجمعية العامة.