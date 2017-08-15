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اعترف بأن التشكيلة تعاني بدنيا

كازوني يرفع وتيرة العمل ويشدد على الانضباط في العميد

  15 أوت 2017 - 10:28   قرئ 17 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
كازوني يرفع وتيرة العمل ويشدد على الانضباط في العميد

 رفع التقني الفرنسي برنار كازوني مدرب مولودية الجزائر، من وتيرة العمل في ثاني أيامه على رأس العارضة الفنية للفريق، بعدما وقف على الضعف الكبير الذي تعاني منه التشكيلة على المستوى البدني.

تواصل تشكيلة مولودية الجزائر تحضيراتها الجدية بمنطقة سانت إيتيان الفرنسية، أين يتربص الفريق تحسبا للموسم الكروي المقبل، بعدما نقلت التحضيرات إلى هناك بسبب الأوضاع المزرية التي واجهها الفريق في منطقة «تين»، وحافظ التقني الفرنسي كازوني، على البرنامج نفسه بمعدل حصتين في اليوم، واحدة صباحية بداية العاشرة ودامت لقرابة الساعتين من الزمن، ركز خلالها التقني الفرنسي كثيرا على العمل البدني وأخضع لاعبيه لبرنامج من التمارين الشاقة تحت إشراف المحضر البدني لابان، في حين كانت الحصة المسائية التي انطلقت على الساعة 17:00 عبارة عن مزيج بين العمل البدني وبعض التمارين التقنية بالكرة، هذا واعترف مدرب مارسيليا الأسبق بطريقة غير مباشرة للاعبيه في الحصة التدريبية له مع الفريق أنهم بعيدون جدا على المستوى البدني، حينما خاطبهم قائلا: «شاهدت مباراتكم الودية أمام كوت شود، الإمكانيات في الفريق موجودة، ولكن هذا لا يكفي وعليكم أن تعملوا بجد وتحسنوا مستواكم البدني»، كما شدد التقني الفرنسي على ضرورة الانضباط في التشكيلة، وخاطب حشود ورفقاءه قائلا: «أنتم تمثلون فريقا كبيرا وعليكم احترامه وتشريفه، وعلى الجميع أن يكون منضبطا سواء في أوقات العمل أم خارجها». جدير بالذكر، أن المولودية ستواصل تدريباتها بمعدل حصتين في اليوم إلى غاية السبت القادم، وهو موعد المواجهة مع نادي غرونوبل في ثاني اللقاءات الودية، بعدما فاز قبل 3 أيام برباعية أمام كوت شود.

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