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المولودية والحراش والقبة بدون ملاعب

الأنديــــــة العاصميـــــــــة تضـــع قربــــــاج في ورطـــــــة!

  18 أوت 2017 - 19:40   قرئ 57 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الأنديــــــة العاصميـــــــــة تضـــع قربــــــاج في ورطـــــــة!

انطلقت المشاكل في محيط الكرة الجزائرية مبكرا، فقبل أقل من أسبوع عن انطلاق الموسم الكروي الجديد للبطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني طفت على السطح مشكلة الملاعب والتي وضعت هيئة قرباج في وضع لا يحسد عليه.

قدمت هيئة مراقبة الملاعب التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، تقاريرها الخاصة بكل الملاعب الخاصة بالفرق المحترفة، وكانت النتائج صادمة بعدما تأكد وجود 4 ملاعب كاملة غير مؤهلة تحسبا للموسم الكروي 2017-2018 الذي سينطلق يومي الجمعة والسبت القادمين، ويتعلق الأمر بملعب بن عبد المالك بقسنطينة والذي احتضن الموسم الفارط اللقاءات الأخيرة للشباب المحلي في البطولة بالإضافة إلى ملعب عين مليلة الذي كان شاهدا على عودة الفريق المحلي إلى القسم الثاني بعد غياب طويل، وبالإضافة إلى ذلك رفضت لجنة معاينة الملاعب تأهيل ملعبي الحراش والقبة بالعاصمة، فالأول بسبب الأوضاع المزرية التي يعرفها سواء في المدرجات أو أرضية الميدان، فيما لا تزال الأشغال متواصلة في بن حداد لوضع أرضية جديدة من العشب الاصطناعي، وإن كان شباب قسنطينة يملك خيارا بالاستقبال في حملاوي عوض بن مالك وعين مليلة قد تتحول إلى عين الفكرون لاستقبال منافسيها، فإن الأندية العاصمية وضعت هيئة محفوظ قرباج في وضعية لا يحسد عليها، باعتبار أن فريقين من المحترف الأول وهما مولودية الجزائر واتحاد الحراش لا يملكان ملعبا لاستقبال منافسيهما بالإضافة إلى رائد القبة من المحترف الثاني الذي يوجد دون ملعب هو الآخر قبل أيام من انطلاق الموسم. 

قرباج:»4 ملاعب غير مؤهلة والمشكل الكبير في العاصمة» 

اعترف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، أن هيئته تواجه مشكل عويص بسبب الملاعب وخاصة من الأندية العاصمية، وأوضح قائلا «ملاعب القبة والحراش وعين مليلة وبن عبد المالك بقسنطينة  لم يتم اعتمادها لاحتضان المباريات الكروية لموسم 2017-2018، لقد دونت اللجنة  المختصة بعض التحفظات عندما قامت بمعاينة هاته المنشآت». قبل أن يبرز رئيس شباب بلوزداد الأسبق أن المشاكل الكبيرة تكمن في العاصمة بشكل خاص وختم قائلا :»المشكل مطروح خاصة في العاصمة أما بالنسبة لجمعية عين مليلة فستستقبل بملعب عين الفكرون». 

 محمد لمين صحراوي 

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