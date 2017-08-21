التشكيلة عادت أمس وتستأنف غدا بعين البنيان

العميد يكتفي بوديتين أمام فرق ضعيفة في تربص فرنسا!

حطت تشكيلة مولودية الجزائر بمطار هواري بومدين بالعاصمة عشية أمس، قادمة من ليون الفرنسية بعد تربص دام 10 أيام قضته التشكيلة في سانت إيتيان تحسبا للموسم الكروي الجديد.

اختتمت المولودية تربصها الصيفي بفرنسا، ومنح الطاقم الفني للاعبيه يوم راحة لاسترجاع الأنفاس، بعدما وصلوا عشية أمس إلى أرض الوطن على أن يستأنفوا التدريبات صبيحة الغد بميدان ملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، ورغم أن الطاقم الفني بقيادة الفرنسي كازوني ورفيق صايفي قد أكد رضاه عن سير التربص في أحسن الظروف وتجاوب اللاعبين مع البرنامج المسطر طيلة وجود التشكيلة في فرنسا، إلا أن النقطة السلبية في هذا التربص تتمثل في المباريات القليلة التي لعبها الفريق حيث لعب مباراتين فقط ما من شأنه أن يؤثر على اللاعبين سواء من ناحية المنافسة أو حتى من جانب الانسجام، بحكم أن التشكيلة تدعمت بعدة عناصر في الميركاتو الصيفي، وزادت هوية المنافسين اللذين لم يكونا في المستوى (كوت شود وجمعية جزائرية) من تخوفات الأنصار، باعتبار أن العميد لم يخضع لأي اختبار خلال ذات التربص، والاختبار الحقيقي سيكون في المنافسة الرسمية التي ستنطلق يوم السبت المقبل أمام اتحاد بسكرة في افتتاح الموسم الجديد 2017 – 2018.

المولودية تستقبل الإفريقي يوم 16 سبتمبر الداخل

نشرت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم أول أمس موعدي مباراتي ربع نهائي كأس الكاف عبر موقعها الرسمي، وسيواجه فيهما العميد النادي الإفريقي التونسي، حيث سيستقبل رفقاء حشود في لقاء الذهاب الذي برمج يوم 16 من سبتمبر الداخل على ملعب 5 جويلية بداية من الساعة 20:45 بقيادة تحكيم مغربي يقوده الجعفري ونوالي وأزقاو، في حين ستلعب مباراة الإياب بملعب رادس يوم 24 من ذات الشهر بداية من الساعة 19 بقيادة تحكيم بورندي يتقدمه نكورونزيرا بمساعدة مواطنه كاكنوزي والإيريتيري تيسفاغلورغيس.

كازوني:»أعجبت بجدية اللاعبين رغم ضعف المنافس»

أثنى التقني الفرنسي برنار كازوني على الجدية الكبيرة التي تعامل بها لاعبوه في اللقاء الودي الثاني والأخير للتشكيلة أمام فريق الجمعية الرياضية للجزائريين الذي انتهى بفوز رفقاء شاوشي بـ 11 هدفا لصفر، وقال: «التشكيلة لعبت بجدية وانضباط كبيرين، منذ انطلاق اللقاء وحتى بعد التغييرات حافظ اللاعبون على تركيزهم وجديتهم في اللعب بالرغم من أن المنافس لم يكن قويا وهذا أمر جد إيجابي يؤكد أن الفريق يملك كاريزما قوية وسيقدم ما عليه في البطولة».

ل ص