المنافسة في وسط الميدان تشتعل وبول بوت في ورطة

اختتمت تشكيلة اتحاد العاصمة أول أمس، برنامج مبارياتها الودية الذي باشرته خلال التحضيرات الصيفية الحالية، وفازت في آخر لقاءاتها على أولمبي المدية بثلاثية كاملة في المباراة التي احتضنها ملعب بولوغين.

طمأنت تشكيلة اتحاد العاصمة أنصارها بفوز جديد في لقائها الودي الأخير أمام أولمبي المدية قبل أقل من 5 أيام عن انطلاق الموسم الكروي الجديد الذي يستهله رفقاء زماموش بقمة عاصمية على ملعب عمر حمادي أمام أتليتيك بارادو السبت المقبل، وعمد المدرب بول بوت إلى إشراك جميع اللاعبين في مواجهة أبناء التيطري، غير أن معالم التشكيلة الأساسية بدأت تتضح في جميع الخطوط، ويبقى الإشكال الوحيد الذي يسبب «صداعا» للتقني البلجيكي هو وسط الميدان، في ظل تألق الوافدين الجديدين سيديبي وشيتة إلى جانب استعادة بن خماسة لكامل إمكاناته بعد عودته مؤخرا من الإصابة التي أبعدته عن بداية التحضيرات الصيفية الحالية، وفي ظل تألق هذا الثلاثي في المباريات التحضيرية التي لعبتها تشكيلة سوسطارة في هذه الفترة تبقى مكانة دينامو الاتحاد حمزة كودري مهددة لاسيما أن بول بوت سيعتمد على لاعبين فقط لا أكثر في الاسترجاع، وسيختار بين شيتة أو سيديبي لمزاملة بن خماسة الذي

يبقى قطعة أساسية في التشكيلة.

مزيان يواصل التألق ومكانة حمّار مضمونة





إذا كانت المناصب غالية في تشكيلة الاتحاد على مستوى وسط الميدان، فإن الأمور حسمت في باقي المناصب، حيث ضمن الحارس زماموش مكانته، في حين سيشكل محور الدفاع الثنائي شافعي وخوالد، إلى جانب مفتاح وبن موسى على الأورقة، كما عاد مزيان للتألق بثنائية في مرمى المدية ليؤكد أن مكانته رفقة المتألق الآخر حمّار زيري في هجوم الاتحاد لا غبار عليها.