بؤرة صراع جديدة أحد أطرافها الهادي ولد علي

أرضية ملعب 5 جويلية صداع الكرة الجزائرية

لا يكاد يغلق ملف بخصوص الكرة الجزائرية حتى ينفجر آخر، وطفت على السطح في الأيام القليلة الماضية قضية أرضية ملعب 5 جويلية التي تشهد وضعا مزريا، إذ فتحت جبهة صراع بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الرابطة محفوظ قرباج وحتى المدير الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد.

فتح وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي جبهة صراع جديدة، فبعد معاركه مع رئيس الفاف الأسبق محمد روراوة وبعدها رئيس اللجنة الأولمبية الحالي مصطفى بيراف، يأتي الدور الآن على رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج وكذا المدير الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد بسبب قضية أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي. وكان قرباج قد صرح في وقت سابق أن المولودية بإمكانها الاستقبال بملعب 5 جويلية الأولمبي في حال حصولها على موافقة السلطات المعنية قبل أن يخرج ولد علي أمس، بتصريحات تنافي ما صرح به قرباج بخصوص استقبال العميد لمنافسيه في ملعب 5 جويلية، وقال الوزير إن المولودية ستستقبل في ملعب بولوغين إلى جانب اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو، وهو ما رفضه قاسي السعيد جملة وتفصيلا، ومن شأن تشكيكات رئيس الرابطة محفوظ قرباج في ما تعيشه أرضية ملعب 5 جويلية أن ترفع من شدة التوتر بينه وبين الوزير لاسيما أن تصريحات هذا الأخير أمس حملت نبرة غضب.

ولد علي: لا توجد قضية اسمها 5 جويلية والأندية لن تستقبل هناك

جاء رد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عنيفا بخصوص تصريحات رئيس الرابطة محفوظ قرباج الذي دعا من خلالها إلى فتح تحقيق حول ما يعيشه الملعب الأولمبي في كل موسم، ورد الوزير في تصريحات صحيفة على هامش زيارته منتخب الملاكمة المقبل على مونديال ألمانيا الشهر القادم: ليس هناك مسلسل اسمه ملعب 5 جويلية، لم نغلق الملعب حتى نقوم بفتحه مرة أخرى، لقد قمنا ببعض أعمال الصيانة ليس إلا مثلما يحدث في كل أرضيات ملاعب العالم ، قبل أن يضيف ذات المتحدث: سنضيع بعض المباريات بداية الموسم لأننا وجدنا بعض العراقيل لكن الأمر عادي جدا . وأغلق ولد علي الأبواب في وجه مولودية الجزائر وباقي الأندية الجزائرية التي تسعى للاستقبال في الصرح الأولمبي وقال: الملعب سيكون للداربيات والمنافسات الإفريقية ليس إلا، وكنا قد اتفقنا مع قرباج على ذلك . كما اقترح الوزير على العميد استقبال منافسيه في بولوغين، وأضاف: مولودية الجزائر ستستقبل منافسيها في ملعب بولوغين إلى جانب إتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو .

قرباج: أتساءل لماذا تعاد أرضية 5 جويلية في كل مرة دون باقي الأرضيات؟

واصل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج تصريحاته بخصوص ملعب 5 جويلية الأولمبي، فبعد أيام فقط من تأكيداته أن هيئته لن تعارض استقبال المولودية هناك شريطة الحصول على موافقة السلطات وكذا فتحه النار في وجه مدير الملعب بسبب الوضعية المزرية التي تعاني منها أرضية 5 جويلية، عاد قرباج أمس، ليتساءل عن السبب الذي يقف وراء إعادة أرضية 5 الملعب الأولمبي في كل مرة في وقت لا تعاني منه باقي أرضيات ملاعب الجزائر من نفس المشكلة، وقال بالحرف الواحد: أتساءل لماذا تعاد أرضية ملعب 5 جويلية في كل مرة وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، ولماذا لا يحدث هذا في باقي الملاعب، فلا أرضية تشاكر أعيدت ولا أرضية حملاوي ولا حتى أرضية ملعب سيدي موسى .

قاسي السعيد: لا أحد يجبرنا على اللعب في بولوغين ونريد 5 جويلية

لم ينتظر كمال قاسي السعيد المدير الرياضي للعميد مطولا للرد على تصريحات وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وأكد في المقابل رفضه اللعب في بولوغين وسعيه الدائم لاستقبال منافسي المولودية على ملعب 5 جويلية، وقال: أشكر الوزير على التفاتته اللطيفة، لكننا نرفض أن يجبرنا أحد على اللعب في بولوغين، فنحن نريد 5 جويلية . وأضاف المتحدث في السياق ذاته: إن أصلح الملعب فلا أرى داعيا لمنعنا من اللعب هناك، وهذا من حقنا، ففريق المولودية فريق كبير بأنصاره وتاريخه من جميع النواحي. ملعب 5 جويلية يناسبنا لأننا سنلعب على المنافسة الإفريقية، وحتى من الناحية التنظيمية 5 جويلية هو الملعب المناسب لجماهيرنا الغفيرة . وأوضح قاسي السعيد في ختام حديثه أن إدارته تقدمت بطلب للاستقبال في وقت سابق في بولوغين وقوبل الطلب بالرفض، وعليه فإنها تبحث الآن وتصر على الملعب الأولمبي.