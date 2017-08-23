اللاعبون خضعوا لعمل بدني قبل يومين عن المنافسة!

كازوني يلتحق بالعميد ويشرف على أول حصة في الجزائر

واصلت تشكيلة مولودية الجزائر تحضيراتها الجدية بمدرسة الفندقة والإطعام بعين البنيان تحسبا لانطلاق الموسم الجديد الذي سيستهله الفريق من بسكرة هذا الجمعة أمام الاتحاد المحلي.

شهدت تدريبات المولودية صبيحة أمس، تسجيل الحضور الأول للمدرب الفرنسي برنار كازوني في الحصة التدريبية لتشكيلته في الجزائر، وهو الذي التحق مباشرة بفرنسا بعد مرور 3 أيام عن تربص الفريق، وغاب التقني الفرنسي عن حصة الاستئناف التي أجرتها التشكيلة عشية أول أمس، قبل أن يصل إلى الجزائر من فرنسا في ذات اليوم ليشرف على أولى حصصه مع العميد أمس. وركز الطاقم الفني للمولودية في حصة أمس، على الجانب البدني كثيرا رغم بقاء يومين فقط عن انطلاق المنافسة، مما قد يؤثر على حشود وزملائه، وعليه فمن المؤكد أن يخفض التقني الفرنسي برنار كازوني من وتيرة العمل بداية من تدريبات اليوم من أجل تفادي عامل الإرهاق، لاسيما أنه اشتكى رفقة مساعده رفيق صايفي من عدم جاهزية التشكيلة من الناحية البدنية.

عواج: «نريد تدشين الموسم بانتصار»

وصف مهاجم مولودية الجزائر سيد أحمد عواج الأجواء التي يحضر فيها الفريق للموسم الجديد بالرائعة، مبرزا أن الأمور في التشكيلة تسير على أحسن ما يرام وأن الجميع جاهزون للمنافسة التي ستنطلق بمواجهة اتحاد بسكرة بملعب هذا الأخير، وقال عواج: «نحضر في أجواء رائعة ونحن نركز على ما يقدمه لنا الطاقم الفني وسنكون جاهزين لمواجهة اتحاد بسكرة»، وأضاف ذات المتحدث: «اللقاء سيكون صعبا على اعتبار أنه سيلعب تحت درجة حرارة عالية بالإضافة إلى كونه الأول في الموسم، لكننا نعول على العودة بالنقاط الثلاث لأن الأمر سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة».

ل ص