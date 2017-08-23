فيما قد يعوض سيدهم زميله زيتي المعاقب

مضوي لا يريد المغامرة بجحنيط أمام الحراش

يبدو أن التأخر الكبير الذي يعرفه المهاجم جحنيط مقارنة بباقي زملائه جراء عدم خوضه التحضيرات رفقة الفريق في الفترة الماضية بسبب التزاماته مع المتنتخب الوطني المحلي، جعلت المسؤول الأول عن العارضة الفنية للوفاق يؤجل الفصل في مشاركة ابن مدينة الهضاب العليا في لقاء الجولة الأولى من عمر البطولة أمام اتحاد الحراش، إذ من المنتظر أن يفصل المدرب خير الدين مضوي في هذه المسألة غدا الخميس، خاصة أنه يرغب في الاعتماد على العناصر الموجودة في كامل جاهزيتها من أجل تحقيق الفوز في أول مواجهة رسمية خلال الموسم الجديد. من جهة أخرى، يعمل الطاقم الفني بقيادة مضوي في الفترة الحالية على إيجاد بديل على الجهة اليمنى بسبب غياب المدافع الأيمن زيتي عن لقاء الكواسر بداعي العقوبة المسطلة عليه، حيث لم يستقر مدرب الوفاق بعد على خليفته، في ظل غياب الخيارات، ولو أن الاعتماد على الوافد الجديد سيدهم لتعويض غياب اللاعب الدولي تبقى واردة جدا، على اعتبار أن الأخير سبق له أن نشط في هذا المنصب في العديد من المناسبات في تجاربه السابق خاصة مع شباب بلوزداد. على صعيد آخر، يدرك الجهاز الفني للنسر السطايفي تمام الإدراك أن التشكيلة السطايفية لم تصل بعد إلى الجاهزية المطلوبة قبل لقاء اتحاد الحراش، إلا أن المدرب خير الدين مضوي يعمل في كل مرة على شحن بطاريات لاعبيه على الصعيد النفسي من أجل تدارك تلك النقائص ومن ثمة تحقيق المبتغى في مباراة السبت المقبل ضد أشبال المدرب مهداوي.

محمد أدم