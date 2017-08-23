هل تصالح زطشي وقرباج

تصالح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ورئيس الرابطة المحترفة "محفوظ قرباج "، بعد اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد الخميس، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى.

نشرت "الفاف" عبر صفحتها الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تخص اجتماع المكتب الفيدرالي الذي تم انعقاده صباح الأربعاء بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، والذي عرف عقد حضور "محفوظ قرباج" بعد الجدل الكبير الذي صنعه الطرفان، أي زطشي، عبر وسائل الإعلام في الفترة الماضية بسبب الغياب غير المبرر لرئيس الرابطة عن اجتماعات المكتب الفيدرالي.

وقالت ذات الهيئة في التغريدة " رئيس الفاف ورئيس الرابطة تحدثا بكل شفافية حول الجدل الذي شهدته وسائل الإعلام.



