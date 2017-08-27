شعلة العنف تتوقد من جولة الافتتاح وتزيد من متاعب زطشي

انطلقت شرارة العنف في الملاعب الجزائرية من جولة الافتتاح، وعاش ملعب المركب الرياضي العالية ببسكرة الذي احتضن لقاء الاتحاد المحلي والضيف مولودية الجزائر أحداثا مؤسفة أول أمس، راح ضحيتها أنصار الفريق العاصمي.

هي الجولة الأولى ونقاطها لا تسمن ولا تغني من جوع، وليست جولة تحديد أصحاب المراكز الأولى أو الهروب من السقوط، غير أن المناصر الجزائري بقي وفيا لعاداته، لكن هذه المرة فضّل إعطاء إشارة انطلاق «العنف في الملاعب» منذ الجولة الأولى، وعاش أنصار مولودية الجزائر الأمرّين في خرجتهم إلى بسكرة لمواجهة الوافد الجديد على المحترف الأول، فرغم أن البساكرة استقبلوا العاصميين بطريقة رائعة إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب مع اقتراب اللقاء من نهايته، حيث تسبب دخول أحد أنصار المولودية إلى أرضية ملعب المركب الرياضي العالية وتوجهه إلى الحارس فوزي شاوشي في هيجان أنصار الفريق المضيف، لتنطلق بذلك عملية الرشق بالحجارة على الشناوة الذين توافدوا بكثرة لمساندة فريقهم، ولم يجد هؤلاء حلا للهروب من الحجارة التي قتلت قبل سنتين الكاميروني ألبير ايبوسي مهاجم شبيبة القبائل، سوى ولوج ملعب المباراة. وذكرت بعض المصادر أن 30 مناصرا من

العميد تعرضوا لإصابات متفاوتة وتلقوا العلاج من طبيب الفريق بمحاذاة غرف تغيير الملابس الخاصة بفريقهم.

«الويكلو» أصبح لا يرعب الأنصار والفاف مطالبة بإيجاد حل سريع





انتهى الموسم المنصرم بنفس سيناريوهات المواسم السابقة، وانطلق الموسم الجديد بشكل مماثل، مما يوضح أن عقوبة «الويكلو» في حق الأنصار المشاغبين أصبحت لا تخيف هذه الفئة التي تواصل تفريغ مكبوتاتها على مدرجات ملاعب بنيت من أجل الفرجة. وأمام هذه المعطيات، سيكون رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي أنهكته مشاكل الكرة الجزائرية مطالبا بإيجاد صيغة جديدة في القريب العاجل، تضمن له الحد من ظاهرة العنف قبل فوات الأوان.