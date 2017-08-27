فيما ثمّن الفوز على بسكرة في اللقاء الافتتاحي

كازوني يعول على توقف البطولة لشحن بطاريــــــــــــــــات لاعبيه

ثمّن مدرب مولودية الجزائر برنار كازوني الفوز الذي عاد به رفقة فريقه من خرجته الرســــــــــــمية الأولى في الموسم الكروي الجديد أمام المضيف اتحاد بسكرة، ملمحا إلى أنه سيرفع وتيرة العمل في الأيام المقبلة لتحسين المستوى البدني للاعبيه.

أكد التقني الفرنسي برنار كازوني أن أشباله حققوا الأهم أول أمس، حينما عادوا بثلاث نقاط من خرجتهم إلى بسكرة، لاسيما أن المعطيات التي لعبت فيها المباراة لم تكن في صالحهم، وقال: «سعيد بما قدمه اللاعبون، والفوز مهم جدا بالنسبة لنا في أول مباراة، لقد لعبنا تحت درجة حرارة عالية كما أن أرضية الملعب لم تكن في المستوى، وعليه أشكر اللاعبين لأنهم كانوا في الموعد». وعرّج مدرب العميد للحديث عن مستقبل الفريق، مشيرا إلى أن فترة توقف البطولة بسبب مباراتي الخضر أمام زامبيا في إطار تصفيات مونديال روسيا جاءت في وقتها، وقال: «الفوز سيسمح لنا بالتحضير جيدا للمباريات المقبلة. الآن يفصلنا 12 يوما عن مباراة سطيف، ونملك الوقت الكافي من أجل التحضير الجيد لهذا الموعد». كما جدد ذات المتحدث في ختام حديثه تأكيداته بأن لاعبيه ما زالوا يعانون نوعا ما من الجانب البدني، حينما قال: «التحضيرات الصيفية لم تكن في المستوى المأمول، وسنعمل على تدارك الأمر قريبا». من جهة أخرى، من المنتظر أن تستأنف تشكيلة العميد اليوم التدريبات على أرضية ملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان، في حين يتجه الفريق لاستقبال وفاق سطيف يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب بولوغين.