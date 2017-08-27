قرباج يتوعد المشاغبين ويقترح نقل الداربيــــــــــــــــــــات إلى تشاكر

توعد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، الأنصار المشاغبين بالضرب بيد من حديد بعد الأحداث التي شهدتها بسكرة في اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد بين الاتحاد المحلي ومولودية الجزائر، مبرزا أن هيئته لن تتسامح مع أعمال العنف في الملاعب.

تأسف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، عن وقوع إصابات في صفوف أنصار مولودية الجزائر بمناسبة خرجتهم التي قادتهم الجمعة الماضية إلى بسكرة لمواجهة الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى، مشيرا إلى أن هيئته ستتخذ قرارات ردعية في حق الأنصار المشاغبين، من أجل الحد من ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية التي استفحلت في الآونة الأخيرة وقال قرباج الذي وصلته أصداء من بسكرة عن إصابة 30 مناصرا لمولودية الجزائر: «شاهدت المواجهة التي لعبت في 20 أوت (شباب بلوزداد – اتحاد بلعباس)، وكنت معجبا برد فعل اللاعبين مع بضعهم بعضا حتى مع ثلاثي التحكيم، لكن بعض الصور التي وقفنا عليها مؤسفة وأؤكد أن الرابطة ستتعامل بحزم دون أي شفقة تجاه أي حالة شغب». وجدد الرئيس السابق لشباب بلوزداد في تصريحات خص بها الإذاعة الوطنية الأولى أمس، تساؤلاته حول الأسس التي اتخذ عليها قرار غلق ملعب 5 جويلية وإعادة تهيئة أرضيته، وهو ما شكل له صداعا، بسبب لقاءات الداربي في العاصمة وقال: «قرار غلق ملعب 5 جويلية كان مفاجئا بالنسبة لنا، لأن الأرضية كانت على أحسن ما يرام في نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف، والقرار سيكون له تأثير على برمجة الداربيات العاصمية في الجولات المقبلة». وعن الحلول التي يراها من أجل احتواء الوضع في ظل عدم جاهزية المسرح الأولمبي لاحتضان اللقاءات العاصمية. أوضح ذات المتحدث: «كحل مبدئي، سنقترح على الأندية اللعب في تشاكر ذهابا وإيابا، كما أن هناك حلا آخر وهو أن يستقبل كل فريق على ملعبه».